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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

۲۵۲ تن بذر گندم برای کشت پاییزه در استان سمنان آماده‌سازی شد

۲۵۲ تن بذر گندم برای کشت پاییزه در استان سمنان آماده‌سازی شد

شاهرود- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از آماده‌سازی ۲۵۲ تن بذر گندم بوجاری‌شده برای تأمین نیاز کشاورزان استان در کشت پاییزه خبر داد.

محمود خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۲۵۲ تن بذر گندم در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان شاهرود بوجاری و برای تحویل به کشاورزان و بهره برداران سراسر استان آماده شده است.

وی با اشاره به ارقام بذرهای آماده شده افزود: از مجموع بذرهای بوجاری شده، ۱۳۵ تن مربوط به رقم میهن گواهی شده، ۵۵ تن رقم میهن مادری، ۳۲ تن رقم حیران مادری و ۳۰ تن رقم حیران گواهی شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه عملیات بوجاری و آماده‌سازی بذر همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: با تداوم این روند، میزان بذرهای آماده شده برای تأمین نیاز کشاورزان استان افزایش خواهد یافت.

خدابخشی تأمین و آماده‌سازی به موقع بذر گندم را از اقدامات مهم برای پشتیبانی از بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: این اقدام با هدف فراهم کردن مقدمات کشت پاییزه و دسترسی کشاورزان به بذر مورد نیاز در سراسر استان انجام می‌شود.

کد مطلب 6975487

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