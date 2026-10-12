محمود خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۲۵۲ تن بذر گندم در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان شاهرود بوجاری و برای تحویل به کشاورزان و بهره برداران سراسر استان آماده شده است.

وی با اشاره به ارقام بذرهای آماده شده افزود: از مجموع بذرهای بوجاری شده، ۱۳۵ تن مربوط به رقم میهن گواهی شده، ۵۵ تن رقم میهن مادری، ۳۲ تن رقم حیران مادری و ۳۰ تن رقم حیران گواهی شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه عملیات بوجاری و آماده‌سازی بذر همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: با تداوم این روند، میزان بذرهای آماده شده برای تأمین نیاز کشاورزان استان افزایش خواهد یافت.

خدابخشی تأمین و آماده‌سازی به موقع بذر گندم را از اقدامات مهم برای پشتیبانی از بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: این اقدام با هدف فراهم کردن مقدمات کشت پاییزه و دسترسی کشاورزان به بذر مورد نیاز در سراسر استان انجام می‌شود.