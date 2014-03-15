علی زارعان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: پخش سری جدید «کلاه قرمزی 93» از 27 اسفند آغاز نمیشود بلکه تنها یک قسمت از آن در این شب روی آنتن میرود و احتمالا پخش این مجموعه از یک فروردین 93 آغاز خواهد شد.
ایرج طهماسب مجری و کارگردان «کلاه قرمزی» است و صداپیشگی کلاه قرمزی را حمید جبلی برعهده دارد.
کلاه قرمزی، پسرخاله، پسرعمه زا، فامیل دور، گاوجان، همساده، ببعی و... از جمله شخصیتهای دوست داشتنی این مجموعه هستند که گرچه در گروه کودک و خردسال تولید میشود اما بزرگسالان هم مخاطب آن هستند.
دنیا فنیزاده، مرضیه محبوب، امیر سلطان احمدی، بنفشه صمدی و محمد لقمانیان از جمله عروسکگردانهای این مجموعه هستند و هنرمندانی چون حمید جبلی، محمدرضا هدایتی، بنفشه صمدی، بهادر مالکی، محمد بحرانی، کاظم سیاحی و... صدای عروسکها را اجرا میکنند.
«کلاه قرمزی» به تهیهکنندگی حمید مدرسی با پخش در نوروز و مناسبتهای گوناگون سالهای 90، 91 و 92 تاکنون توانسته به یکی از پرمخاطبترین مجموعههای تلویزیونی تبدیل شده و رقیب جدی آثار نمایشی باشد.
هر ساله در ایام نزدیک به عید، حواشی پیرامون این مجموعه ایجاد شده و شایعاتی که مبنی برعدم پخش این اثر به یادماندنی ایجاد میشود همواره با پخش به موقع «کلاه قرمزی» خنثی شده است.
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