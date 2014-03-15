انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه در دیدارهای اشتون

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور و جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس توسط هیات رئیسه قرائت شد.

برخی از مهمترین این تذکرات به شرح زیر است:

رحماندوست و بیرانوند در تذکری به وزیر امور خارجه از دیدارهای دزدانه اشتون و تکرار آن برای دومین بار از سوی هیات های پارلمانی اروپایی انتقاد کردند.

جعفری در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نسبت های ناروایی که به دولت دهم که مانند سایر دولت ها برآمده از رای مردم و توسط یک روزنامه غیرقانونی و نامشروع خوانده شده است انتقاد کرد.

خجسته نماینده همدان در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار توجه به وضعیت معیشت فرهنگیان شد.

رحماندوست نماینده تهران در تذکری به وزیر کشور از بی تفاوتی پلیس و نیروی انتظامی در قبال موتورسواران در سطح شهرها انتقاد کرد.

چهاردولی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش بر پیگیری معوقات فرهنگیان و تسهیل خدمات آنان تاکید کرد.

زاهدی و فتاحی نمایندگان کرمان در تذکری به وزیر امور خارجه و اطلاعات از دیدارهای مخفیانه اشتون با بعضی از فعالان فتنه 88 انتقاد کردند.

بذرپاش و بیادیان در تذکری به وزیر ورزش و جوانان از عدم تحرک و نبود برنامه مشخص در حوزه جوانان در این وزارتخانه انتقاد کردند.

نماینده شهر بابک در تذکری به رئیس جمهور تاکید کرد: چه خوب است آقای روحانی شعارهای زمان انتخاباتی خود را بازخوانی کند و به آنها عمل کند.

حسینی نماینده سیستان و بلوچستان در تذکری به وزیر کشور از بسته بودن بازارچه های مرزی سیستان انتقاد کرد و در تذکری به وزیر امور خارجه از عدم پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده در یمن انتقاد کرد.

این نماینده مجلس همچنین در تذکری به رئیس جمهور از عدم حضور معاونین پارلمانی وزارتخانه ها در مجلس انتقاد کرد.

حسینی، ندیمی و کامران در تذکری به وزیر ارتباطات خواستار پیگیری وضعیت مزاحمت های تلفنی که باعث مشکلات بسیاری شده است شدند.

نادران نماینده مردم تهران در تذکری به رئیس جمهور خواستار توجه دستگاه های اجرایی به خصوص وزارت نفت و هلال احمر به انجام وظایف خود به جای توزیع سبد کالا شد.

رسایی نماینده مردم تهران در تذکری به وزیر کشور از ضرب و شتم خبرنگار استان اصفهان در سفر اشتون به این شهر انتقاد کرد.