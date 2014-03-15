به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی دارالحدیث به مناسب ایام نوروز مسابقه کتاب‌خوانی ویژه ای را تدارک دیده است.

این مسابقه بر اساس کتاب «تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث» نوشته آیت الله ری شهری تهیه شده است.

علاقمندان برای تهیه کتاب و شرکت در این مسابقه دو راه را در پیش دارند. نخست مراجعه به سایت‌های http://www.hadith.net و http://www.darolhadith.org که در این سایت‌ها متن کتاب قابل دسترسی است. همچنین زائران حرم حضرت معصومه (س) در ایام نوروز این امکان را دارند که کتاب و سوالات را به صورت مستقیم تهیه و در مسابقه شرکت کنند. کتاب با تخفیف ویژه در غرفه انتشارات دارالحدیث در نمایشگاه نوروزی حرم مطهر حضرت معصومه(س) و همچنین نمایندگی‌های فروش انتشارات در سراسر کشور قابل دسترسی است.

همچنین سئوالات در نمایشگاه نوروزی حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) و همچنین حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) توزیع می‌شود و در سایت‌های ذکر شده نیز قرار داده شده است.

نحوه شرکت در مسابقه نیز به این شرح است که علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه باید شماره گزینه‌های صحیح را به ترتیب سوالات (هشت سوال) از چپ به راست در قالب یک عدد هشت رقمی (مانند 12341234) به شماره 1000009010 پیامک نمایند. به 14 نفر از کسانی که پاسخ صحیح را ارسال کنند، به قید قرعه سکه‌ تمام بهار آزادی اهدا خواهد شد.

زمان شرکت در مسابقه از تاریخ اول تا پایان فروردین 1393 است و زمان قرعه کشی و اعلام نتایج یازدهم اردیبهشت‌ماه همزمان با میلاد فرخنده امام محمد باقر(ع) خواهد بود.

نتایج مسابقه نیز در سایت دارالحدیث و حدیث نت اعلام خواهد شد.