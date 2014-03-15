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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۰۵

افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۳ ابلاغ شد

افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۳ ابلاغ شد

بخشنامه هیأت وزیران برای تعیین ضریب حقوق سال ۹۳ از سوی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ و تاکید شد مطالبات استحقاقی حکمی افراد در سال ۹۲ قبل از اجرای حکم افزایش ضریب حقوق آنها صادر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر بخشنامه ضریب حقوق سال 1393 از سوی معاونت پشتیانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: ضریب حقوق سال 93 شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک هزار و 207 (1207) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، 17 هزار و 190 (17190) ریال است.

امتیاز سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 1392 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل شماره 200.14593.1 مورخ 88.2.21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 710.8 مورخ88.2.22 به تاریخ 93.1.1 قابل احتساب است.

تبصره: به موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.

افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوقی ثابت خواهد ماند.

حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1393 به میران 20 درصد نسبت به سال 1392 افزایش می‌یابد.

حداقل و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن برای سال 1393 (6000000) و (42000000) ریال خواهد بود.

حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران،‌مشترکان صندوق‌های بازنشستگی و ... به میزان (6000000) ریال است.

ادارات آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ نمایند تا مطالبات استحقاقی حکمی افراد در سال 1392 نظیر ارتقاء رتبه، طبقه شغلی و ... قبل از اجرای حکم افزایش ضریب حقوق آنها صادر شود.

فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان با رعایت بند 10 مصوبه فوق‌الذکر قابل پرداخت خواهد بود.

کد مطلب 2257035

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