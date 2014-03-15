افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۳ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر بخشنامه ضریب حقوق سال 1393 از سوی معاونت پشتیانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: ضریب حقوق سال 93 شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک هزار و 207 (1207) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، 17 هزار و 190 (17190) ریال است.

امتیاز سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 1392 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل شماره 200.14593.1 مورخ 88.2.21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 710.8 مورخ88.2.22 به تاریخ 93.1.1 قابل احتساب است.

تبصره: به موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.

افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوقی ثابت خواهد ماند.

حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1393 به میران 20 درصد نسبت به سال 1392 افزایش می‌یابد.

حداقل و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن برای سال 1393 (6000000) و (42000000) ریال خواهد بود.

حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران،‌مشترکان صندوق‌های بازنشستگی و ... به میزان (6000000) ریال است.

ادارات آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ نمایند تا مطالبات استحقاقی حکمی افراد در سال 1392 نظیر ارتقاء رتبه، طبقه شغلی و ... قبل از اجرای حکم افزایش ضریب حقوق آنها صادر شود.

فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان با رعایت بند 10 مصوبه فوق‌الذکر قابل پرداخت خواهد بود.