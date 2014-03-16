همه پرسی در کریمه آغاز شد/پیش بینی رای مثبت 70 درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، همه پرسی کریمه در حالی آغاز شد که نتایج یک نظرسنجی در این منطقه از حدود 700 نفر از واجدان شرایط دادن رای نشان می دهد بیش از 70 درصد از ساکنان آن به این همه پرسی رای مثبت خواهند داد.

بر اساس این گزارش، مراکز اخذ رای از ساعت 8 صبح به وقت محلی گشوده شده و رای گیری تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت.

دولت محلی کریمه اعلام کرده که 135 ناظر بین المللی از 23 کشور اروپایی و هزار و 240 ناظر داخلی بر همه پرسی امروز نظارت خواهند داشت.

علاوه بر آن 623 خبرنگار از 169 رسانه مختلف داخلی و خارجی نیز همه پرسی امروز کریمه را پوشش می دهند. موضوع برگزاری همه پرسی در کریمه پس از برکنار شدن "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهور اوکراین، از این سمت توسط مخالفان غرب گرا، جدی شد.

نظر به آن که ناآرامی های آغاز شده در اوکراین با مداخله اروپا و امریکا موجب روی کار آمدن یک دولت غرب گرا در کی یف شده، در صورتی که وضعیت شبه جزیره کریمه به همین شکل فعلی باقی بماند بدون شک کشورهای غربی برنامه خاصی را برای آن آماده می کنند و این یعنی رسیدن دشمنان سنتی به یک قدمی مرزهای روسیه. از همین رو کسب استقلال کریمه از کی یف یا باقی ماندن آن در اتحاد با دولت اوکراین، به همان اندازه که برای کرملین اهمیت دارد برای غرب نیز مهم است.