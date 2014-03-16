به گزارش خبرگزاری مهر، امین تارخ بازیگر سینما هم حمایت خود از 5 سربازان گروگان گرفته شده ایرانی اعلام کرد و گفت:من به سهم خودم در این عزم و حرکت ملی شرکت کرده و با امضای نامه حمایت از سربازان برای آزادی آنها که خطاب به سازمان ملل نوشته شده است، همراه با دیگر هنرمندان و اقشار مردم از این حرکت حمایت می‌کنم.

وی در ادامه افزود: من خیلی از این اتفاقی که افتاده متاسفم و احساس می کنم برای ربودن سربازانمان نه فقط آزرده بلکه باید عزادار باشیم. با هیچ منطقی نمی توان اینگونه اعمال را توجیه کرد که عده‌ای گروگان‌گیر که در ظاهر نگران مسائل دینی و قومی خود هستند و ادعای مبارزه دارند در بطن و متن اینگونه شعارها، روش‌های غیر انسانی را دنبال می‌کنند.



همچنین میلاد کی‌مرام بازیگر جوان سینما که این روزها فیلم «خط ویژه» را روی پرده سینما دارد ضمن دعوت از تمام اقشار جامعه برای امضای بیانیه درخواست آزادی سربازان وطن گفت: من به عنوان کوچکترین فرد جامعه هنری، دعا می‌کنم که این سربازان وطن و این پنج سین هفت سین امسال ما، سر سفره هفت سین به نزد ما و خانواده های نگرانشان برگردند.

پیش از این برخی از هنرمندان و اهالی ادبیات و رسانه حمایت خود را از سربازان اسیر شده در مرز اعلام کرده بودند. این سایت (محل امضا برای حمایت از سربازان اسیر شده در مرز کشور) تا آخر وقت روز دوشنبه 26 اسفند باز خواهد بود تا همه حمایتشان را برای آزادی آنان اعلام کنند.