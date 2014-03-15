درخواست رویا تیموریان از مردم/ نامه آزادی سربازان وطن را امضا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، رویا تیموریان بازیگر سینما شامگاه گذشته در گفتگو تلفنی با برنامه «هفت» حمایت خود از سربازان ربوده شده را اعلام کرد و گفت: سرباز جوان وطنمان مدتی است در اسارت به سر می‌برند از همین رو من به عنوان یک مادر وظیفه خود می‌دانم از مردم بخواهم پشتیبانی خود از کمپین حمایت از فرزندان این ملت را اعلام کنند. من یک مادر هستم و احساسات بیشتری نسبت به این اتفاق دارم.

تیموریان در ادامه افزود: در این شریاط حساس باید به نوای دلمان بیشتر توجه کنیم چراکه این سربازان فرزندان همه ما هستند و همانطور که عزیزان زیادی را در دوران جنگ تحمیلی از دست دادیم و همیشه سر تعظیم فرود می‌آوریم به مادران شهدا و جانبازان که برای ما عزیز و محترم و بزرگ هستند، در این شرایط بحرانی نیز تقاضا دارم از ملت ایران حمایت خود را از فرزندان در اسارت مانده، اعلام کنند.



این بازیگر در ادامه افزود: وظیفه همه ما این است که به دور از سلایق فردی برای آزادی این جوانان دور هم جمع شویم تا نظر سازمان‌های بزرگ مثل سازمان ملل را نیز جلب کنیم. قطعا مسئولان هم تلاش می کنند اما حمایت مردم می تواند با فشار به سازمانهای بین المللی باعث کمک بیشتر به نجات این فرزندان بشود چرا که تنها گناه برادرانمان انجام وظیفه برای حراست از مرزهای کشور بوده است.

بازیگر سریال «شمس العماره» عنوان کرد: در این لحظات مادران اینها، لحظه ای خواب به چشمشان نمی رود. کار ما شاید کوچک باشد اما می توان در کنار هم، پشت به پشت این مادران باشیم و خودمان را جای آنان بگذاریم.

این بازیگر در پایان تأکید کرد: این سایت (محل امضا برای حمایت از سربازان اسیر شده در مرز کشور) تا آخر وقت روز دوشنبه 26 اسفند باز خواهد بود تا همه حمایتشان را برای آزادی آنان، اعلام کنند. امیدواریم همگی کاری کنیم که این جوانان نوروز امسال کنار خانواده هایشان باشند.