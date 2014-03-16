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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

حجت الاسلام محمودی:

حفظ حجاب و حضور در جامعه با یکدیگر منافات ندارد

حفظ حجاب و حضور در جامعه با یکدیگر منافات ندارد

ورامین - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ورامین با تاکید بر منافات نداشتن حجاب با حضور در جامعه گفت: هیچ موضوعی بر حجاب برتری ندارد و شغل و پیشرفت و حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی در صورتی که بدون رعایت حجاب انجام شود فاقد ارزش خواهد بود.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: بررسی عمر کوتاه حضرت زهرا (س)نشان می دهد که ایشان هم به عنوان یک مدافع حق، یک مربی و یک معلم خود را نشان دادند و شخصیت ایشان اسوه ای برای همه زنان و مردان موفق دنیا است.

این مسئول افزود: شخصيت و مكتب حضرت زهرا الهام‌گر يك انديشه سازنده براي انسان‌هاست، اين انديشه متعالي و سازنده انسان را به سوي رشد و تعالي و شكوفايي ارزش‌ها و قواي انساني فرا مي‌خواند تا وي براي اسلام و جامعه، فردي مفيد و ارزشمند باشد.

وی اضافه کرد: مكتب فاطمه(س) به دختران و زنان ما مي‌آموزد كه مسئوليت شناس و مسئوليت پذير باشند و بدين نكته اساسي در زندگي خود توجه كنند كه هركسي بايد در روز قيامت،‌ پاسخگوي اعمال و استعدادهاي خود باشد.

محمودی با بیان اینکه داشتن حجاب با حضور در عرصه سیاسی و اجتماعی در تعارض نیست اظهار داشت: مسئله حجاب جز مسایل ضروری در قرآن کریم و سیره ائمه و حضزت زهرا(س) است و زن مسلمان می تواند با رعایت آن در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشد.

 

کد مطلب 2257509

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