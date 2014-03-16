حفظ حجاب و حضور در جامعه با یکدیگر منافات ندارد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: بررسی عمر کوتاه حضرت زهرا (س)نشان می دهد که ایشان هم به عنوان یک مدافع حق، یک مربی و یک معلم خود را نشان دادند و شخصیت ایشان اسوه ای برای همه زنان و مردان موفق دنیا است.

این مسئول افزود: شخصيت و مكتب حضرت زهرا الهام‌گر يك انديشه سازنده براي انسان‌هاست، اين انديشه متعالي و سازنده انسان را به سوي رشد و تعالي و شكوفايي ارزش‌ها و قواي انساني فرا مي‌خواند تا وي براي اسلام و جامعه، فردي مفيد و ارزشمند باشد.

وی اضافه کرد: مكتب فاطمه(س) به دختران و زنان ما مي‌آموزد كه مسئوليت شناس و مسئوليت پذير باشند و بدين نكته اساسي در زندگي خود توجه كنند كه هركسي بايد در روز قيامت،‌ پاسخگوي اعمال و استعدادهاي خود باشد.

محمودی با بیان اینکه داشتن حجاب با حضور در عرصه سیاسی و اجتماعی در تعارض نیست اظهار داشت: مسئله حجاب جز مسایل ضروری در قرآن کریم و سیره ائمه و حضزت زهرا(س) است و زن مسلمان می تواند با رعایت آن در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشد.