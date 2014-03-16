به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سیدنصرالله سجادی در ارتباط با ستاد ویژه هماهنگی و حمایت از تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2014 برزیل گفت: این ستاد با همکاری صدا و سیما، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده تا همه موارد و هزینه‌هایی که برای اعزام تیم ملی به برزیل نیاز است را پیش بینی کند.

وی ادامه داد: ما در این ستاد همه هزینه‌ها را برآورد و به دولت نیز ارسال کرده‌ایم. در دیداری هم که وزیر ورزش و جوانان با رئیس جمهور داشت، دکتر روحانی قول پشتیبانی کامل از تیم ملی را در جام جهانی داد. پیش‌بینی می‌شود برای کلیه کارها که مسائل فنی آن شامل 24 میلیارد تومان است و با احتساب موارد دیگر در مجموع به اعتباری 44 میلیاردی نیاز داریم.

معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان پیش‌بینی نتایج تیم ایران در جام جهانی را به ضرر تیم و بازیکنان دانست و گفت: نباید از تیم توقع کاذب داشته باشیم اما انتظار ما این است که خوب بازی کنند و قوی ظاهر شوند. ایجاد این انتظار در بین مردم که حتما باید از این گروه صعود کنیم توقع به جایی نیست ولی بازیکنان قطعاً نهایت سعی خود را می‌کنند و همگی می‌دانند جام جهانی بزرگ‌ترین نمایش عرضه فوتبال است.

سیدنصرالله سجادی در خصوص مراسم بدرقه تیم ملی گفت: پیش‌بینی کرده‌ایم مراسم بدرقه‌ای با حضور مردم داشته باشیم. مراسم بدرقه را نیز پیش از خروج‌شان از کشور با حضور رئیس جمهور، مقامات کشوری، هنرمندان و همه مربیانی که زحمت این بازیکنان را کشیده‌اند سال آینده برگزار خواهیم کرد.