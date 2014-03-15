به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مشکلات مالی که فدراسیون فوتبال با آن مواجه است، تا به امروز برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کشور برزیل، در آستانه رقابتهای جام‌جهانی قطعی شده و هنوز وضعیت اردوهای آماده‌سازی تیم ملی در کشورهای آفریقای جنوبی و اتریش مشخص نیست.

همچنین هنوز منابع مالی برای جذب اردوهای آفریقای جنوبی و اتریش نشده، به همین دلیل قرار است عصر امروز یکشنبه در محل وزارت ورزش و جوانان نشست مشترکی بین دبیرکل و برخی مسئولان فدراسیون فوتبال با مسئولان ستاد جام جهانی 2014 برزیل که ریاست آن بر عهده نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان اس،ت برای تامین منابع مالی این اردوها بویژه اردوی آفریقای جنوبی که زمان برگزاری آن نزدیکتر است، برگزار شود.

بنا بر اعلام دبیر کل فدراسیون فوتبال این فدراسیون برای برگزاری اردوی آفریقای جنوبی به حدود 2 میلیارد تومان نیاز دارد.