پیام تبریک فدراسیون فوتبال به مناسبت قهرمانی تیم کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام فدراسیون فوتبال به مناسبت قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران آمده است: "کسب مقام نخست در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا توسط دلاور مردان تیم ملی کشتی آزاد ایران، نشان از اقتدار و توانمندی‌هایي ورزشکاران ایران زمين است. ایستادن در سکوی قهرمانی بهانه ای برای تبلور خصائص پهلوانی جوانان غیرتمند و تلاشگر ایران عزیز در عرصه های بین المللی است.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک صمیمانه به مدیران ورزش کشور، مسئولان فدراسیون کشتی و ملی پوشان و کادر فنی تیم ملی کشتی ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه روزی این عزیزان، آرزوی موفقیت و بهروزی در تمامی عرصه های بین المللی را برای همه تلاشگران عرصه ورزش و به خصوص کشتی گیران غیور کشور دارد".