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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

پیام تبریک فدراسیون فوتبال به مناسبت قهرمانی تیم کشتی آزاد

پیام تبریک فدراسیون فوتبال به مناسبت قهرمانی تیم کشتی آزاد

فدراسیون فوتبال در پیامی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را در رقابتهای جام جهانی تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام فدراسیون فوتبال به مناسبت قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران آمده است: "کسب مقام نخست در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا توسط دلاور مردان تیم ملی کشتی آزاد ایران، نشان از اقتدار و توانمندی‌هایي ورزشکاران ایران زمين است. ایستادن در سکوی قهرمانی بهانه ای برای تبلور خصائص پهلوانی جوانان غیرتمند و تلاشگر ایران عزیز در عرصه های بین المللی است.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک صمیمانه به مدیران ورزش کشور، مسئولان فدراسیون کشتی و ملی پوشان و کادر فنی تیم ملی کشتی ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه روزی این عزیزان، آرزوی موفقیت و بهروزی در تمامی عرصه های بین المللی را برای همه تلاشگران عرصه ورزش و به خصوص کشتی گیران غیور کشور دارد".

کد مطلب 2258177

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