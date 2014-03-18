به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی سیفی از تولید 800 تن ماهی گرمابی در مزارع پرورش و منابع آبی شهرستان خبر داد و اظهار داشت: 500 تن ماهی گرمابی از مزارع پرورش ماهی، استخرهای دو منظوره و بندهای سنگ و سیمانی در این شهرستان صید شده است.

وی با اشاره به اینکه این ماهی‌ها روانه بازارهای مصرف در استان‌های تهران، خوزستان و سیستان و بلوچستان شده است، گفت: زمان صید ماهی گرمابی در شهرستان جیرفت اوایل دی ماه تا پایان اسفند ماه است.

مدیر جهاد کشاورزی جیرفت تصریح کرد: 300 تن ماهی گرمابی نیز در سد جیرفت در اوایل سال آینده صید و روانه بازارهای مصرف می‌شود که در مجموع تولید ماهی گرمابی در شهرستان نسبت به سال گذشته بیش از 25 درصد افزایش یافته است.

وی ماهیان گرمابی پرورشی در شهرستان را از گونه‌های فیتوفاگ، بیگ‌هد، آمورکپور عنوان و تصریح کرد: متوسط وزن ماهیان پرورشی در سد جیرفت از هشت تا 25 کیلوگرم است.