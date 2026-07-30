۷۱ هزار درخواست گذرنامه اربعین در اصفهان ثبت شد

سرهنگ مسعود طریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات گسترده پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار داشت: فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، انتظامی و خدماتی، از هفته‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تسهیل سفر زائران، تسریع در ارائه خدمات گذرنامه و تأمین امنیت مسیرهای تردد انجام داده است.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۱۵ هزار و ۵۰۵ درخواست گذرنامه عادی و ۵۵ هزار و ۶۸۴ درخواست گذرنامه زیارتی در استان اصفهان ثبت شده که در مجموع نشان‌دهنده ثبت ۷۱ هزار و ۱۸۹ درخواست گذرنامه برای متقاضیان سفر به عتبات عالیات است.

سرهنگ طریفی با بیان اینکه فرآیند صدور گذرنامه نسبت به سال‌های گذشته تسهیل شده است، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند بدون مراجعه مکرر و تنها از طریق اپلیکیشن «پلیس من»، دفاتر پلیس +۱۰ و سامانه‌های مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند و گذرنامه نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق اداره پست به نشانی متقاضی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در صورت وجود هرگونه نقص در اطلاعات هویتی، مشکلات ثبت احوال، درخواست تسریع در صدور گذرنامه یا سایر موارد، خدمات لازم از طریق دفاتر پلیس +۱۰ و واحدهای مربوطه به صورت ویژه ارائه می‌شود تا هیچ زائری به دلیل مسائل اداری از این سفر معنوی باز نماند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به آمادگی سایر یگان‌های انتظامی گفت: پلیس راه، پلیس راهور، پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر رده‌های انتظامی نیز با اجرای طرح‌های ویژه در حوزه مأموریتی خود، به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

سرهنگ طریفی با تأکید بر رعایت توصیه‌های پلیس از سوی زائران خاطرنشان کرد: رانندگان باید با استراحت کافی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.

وی همچنین نسبت به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در ایام اربعین هشدار داد و گفت: شهروندان تنها از سامانه رسمی سماح و درگاه‌های معتبر برای ثبت‌نام و دریافت خدمات استفاده کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا پرداخت وجه در سایت‌ها و صفحات غیررسمی خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: پلیس با تمام توان در کنار زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حضور دارد و امیدواریم با همکاری مردم و رعایت توصیه‌های انتظامی، شاهد برگزاری سفری باشکوه، آرام، ایمن و بدون حادثه برای همه عاشقان سیدالشهدا(ع) باشیم.