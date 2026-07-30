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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

ابراز عشق و ارادت زائران خارجی در مرز تمرچین به امام حسین(ع)

ابراز عشق و ارادت زائران خارجی در مرز تمرچین به امام حسین(ع)

ارومیه - زائران خارجی در پایانه مرزی تمرچین از عشق و ارادت خود به امام حسین(ع) سخن گفتند.

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کد مطلب 6903194

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