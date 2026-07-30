https://mehrnews.com/x3cH8x ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶ کد مطلب 6903194 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶ ابراز عشق و ارادت زائران خارجی در مرز تمرچین به امام حسین(ع) ارومیه - زائران خارجی در پایانه مرزی تمرچین از عشق و ارادت خود به امام حسین(ع) سخن گفتند. دریافت 26 MB کد مطلب 6903194 کپی شد مطالب مرتبط آمار ثبت نام زائران اربعین از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عبور کرد روایتگری چندزبانه پیامآوران ایثار در مرزهای اربعینی تمرچین گذرگاهی امن و آماده میزبانی از خیل عاشقان اربعین است تردد روان در محورهای منتهی به مرزهای اربعین ترافیک سنگین در چالوس؛ تردد در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین روان است شکری: ۵۲ هزار زائر از مرز تمرچین راهی کربلای معلی شدند تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردند برچسبها مرز تمرچین اربعین 1405 زائران اربعین
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