به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات ایران و 1+5 در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: از همه شما تشکر می کنم، می خواهم همان طور که اشتون گفت بگویم نوروزتان مبارک البته به فارسی قشنگ تر است.

وی افزود: همراه با مدیران سیاسی و معاونین چین و فرانسه و آلمان و روسیه و انگلستان و آمریکا هم اکنون دومین دور مذاکرات برای ادامه تلاش های دیپلماتیک طرفین برای رسیدن به راه جل جامع پیرامون موضوع هسته ای ایران را خاتمه دادیم.بار دیگر از وزیر خارجه اتریش و دفتر سازمان ملل متحد در وین برای فراهم کردن امکانات برگزاری گفتگو ها تشکر می کنیم.

وزیر خارجه اظهار کرد: بر اساس چارچوب دور قبل برای گفتگوها در جلسات دو روز گذشته بحث های محتوایی جدی و مفید پیرامون یک رشته از موضوعات شامل غنی سازی، رآکتور اراک همکاری های صلح آمیز هسته ای و تحریم ها بود.

وی ادامه داد: از 7 تا 9 آوریل مجدد در وین جلسه داریم و به کارمان در خصوص موضوعات محتوایی قابل پیگیری در توافق جامع ادامه می دهیم.

ظریف عنوان کرد: در فاصله الان تا اجلاس رسمی ما کارشناسان ملاقات می کنند تا درباره جزئیات موضوعاتی که به آنها واگذار شده گفتگو کنند.