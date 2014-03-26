رئیس جمهوری درگذشت استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی، از چهره های فعال و اثرگذار عرصه تاریخ و فرهنگ کشور، مایه اندوه فراوان شد.

این استاد فرزانه بیشتر عمر گرانمایه خود را با نگاه ستایش آمیز به تاریخ و تمدن ایرانی صرف تبیین ارزش های انسانی فرهنگ کشورمان کرد و دهها اثر ارزشمند از خود به یادگار گذاشت که همچنان پربار و روشنگر خواهد بود.

این جانب این مصیبت را به خانواده مکرم ایشان، اصحاب تاریخ و فرهنگ و به ویژه مردم فرهنگ دوست کرمان و شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران