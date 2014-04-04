به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کمالینژاد، مدیر کمیته ناشران داخلی بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران از اتمام تعیین متراژ غرفههای برخی از ناشران خبر داد و گفت: کار متراژ غرفههای ناشران دانشگاهی، آموزشی و کودک و نوجوان برای حضور در نمایشگاه به پایان رسیده است.
وی افزود: در حوزه ناشران کودک و نوجوان و آموزشی به هر ناشری متناسب با ظرفیت سالن و عناوین کتابها، فضا اختصاص داده شده است. برای ناشران کودک و نوجوان تسهیلاتی فراهم شد تا از فرصت نمایشگاه برای عرضه آثار خود به خوبی استفاده کنند.
مدیر کمیته ناشران داخلی ادامه داد: به ناشران دانشگاهی که حد نصاب مشخص شده را رعایت کرده باشند، متناسب با عملکرد و شاخصهای مشخص شده فضایی تعلق گرفته است.
همچنین به گفته کمالینژاد، متراژ ناشران آموزشی نیز با توجه به تعداد عناوین آنها مشخص شده است.
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در روزهای 10 تا 20 اردیبهشت 1393 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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