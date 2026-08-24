کشف ۲۸ قبضه سلاح جنگی توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به کار گرفتند.

فرمانده مرزبانی استان در ادامه افزود: مرزداران در عملیات ها ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح، تعداد ۲۸ قبضه سلاح جنگی شامل: ۲۲ سلاح کلت کمری، ۴ سلاح شکاری، ۲ قبضه نارنجک دستی بهمراه ۱۳ تیغه خشاب را کشف کردند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری که تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

سردار شجاعی در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان ، اشرار و معاندین، بر عزم جدی نیروهای مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرزهای جنوب شرق تأکید کرد.