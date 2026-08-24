به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به لفاظی جدید علیه ایران پرداخت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه بار دیگر برای خلاصی از موج انتقادات علیه خود به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه به ایران و گران شدن سوخت و مواد کشاورزی و غذایی در کشورش به توهم‌فروشی علیه تهران روی آورد.

رئیس جمهور متوهم آمریکا در تلاش برای اقناع افکار عمومی کشورش که از گرانی ناشی از تبعات جنگ افروزی وی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز رنج می برند، مدعی شد: ما بر همه پیروز می شویم از جمله ایران که از فروپاشی نظامی و اقتصادی ویرانگری رنج می‌برد.

این در حالیست که دونالد ترامپ امروز نسخه‌ای تقطیع‌شده و جعلی از سخنان قالیباف را در رسانه اجتماعی خود بازنشر کرد. در پاسخ به این عملیات روانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با تمسخر شعار انتخاباتی ترامپ نوشت: آمریکا را دوباره گرسنه می‌کنیم! (Make America Hungry Again) و با انتشار تصویری، آمارهایی را بر اساس گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی و معتبر آمریکایی از گرسنگی مردم آمریکا منتشر کرد و بحران واقعی جامعه آمریکا را به نمایش گذاشت: ۴۷ میلیون نفر درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی در سراسر آمریکا.

وی با بیان اینکه از هر ۸ شهروند آمریکایی، ۱ نفر شب‌ها با سفره خالی سر بر بالین می‌گذارد، تصریح کرد: ۱۶ میلیون کودک آمریکایی قربانی فقر سازمان‌یافته و بحران معیشت شده‌اند و در تمام شهرهای آمریکا گرسنگی یک مسئله است.



قالیباف در بخشی از این تصویر خطاب به ترامپ نوشت این عددها مثل بلوف‌ها و فیک‌نیوزهای تو جعلی نیستند و تو نمی‌توانی شکست‌های خودت در مقابل ایران را با دروغ، جبران کنی!