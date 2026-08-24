هاشمی: محدودیت اینترنت در جنگ به دلیل ضعف سایبری نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شامگاه دوشنبه در نشست صمیمی با فعالان و نخبگان اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، با رد برخی گزاره‌ها درباره محدودیت اینترنت تأکید کرد: این محدودیت به واسطه نگرانی از حملات سایبری و ضعف در حفاظت نبوده است.

وی گفت: بحث محدودیتی که روی اینترنت ایجاد شد به واسطه نگرانی از حملات سایبری است؛ این گزاره گزاره درستی نیست زیرا در حقیقت یک پیام ضعف از سمت همه ماست. کی گفته ما نمی‌توانیم از دارایی‌های سایبری‌مان محافظت کنیم؟

وزیر ارتباطات افزود: این‌همه جوان نخبه و توانمند در کشور داریم. مگر در شرایط عادی از این زیرساخت‌ها محافظت نمی‌کنیم؟ کلی شرکت توانمند با ابعاد مختلف در استان اصفهان و کشور در حوزه امنیت سایبری داریم که جانانه کار می‌کنند. در فضای سایبری مگر آرامش داریم؟ مگر شبانه‌روزی درگیر نیستیم؟ چه شده که ناگهان چنین گزاره‌ای مطرح می‌شود؟

هاشمی ادامه داد: بی تردید نسبت به شرایط امنیتی کشور فهم داریم و متوجه شرایط جنگی که بر ما تحمیل شد، هستیم اما گفتن دلایل دقیق و شفاف بهتر است.

باور عمیق به بخش خصوصی و ارتباط مستقیم داریم

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات به بخش خصوصی باور داریم، خاطرنشان کرد: به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فضا داده‌ایم در همه جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و در کمیسیون تنظیم مقررات حضور دارند. ارتباط مستقیم و هفتگی با پارک فاوا برقرار است و از پیشنهادهای بیشتر برای ارتباط بدون واسطه استقبال می‌کنیم.

هاشمی با اشاره به اینکه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی را با مشارکت بخش خصوصی از جمله نظام صنفی و اتاق بازرگانی تشکیل دادیم، ابراز کرد: کسب‌وکارها روبه‌روی وزرا می‌نشینند و حرفشان شنیده می‌شود. هر جا توفیق داشته‌ایم، محور بودن بخش خصوصی بوده است.

وی تصریح کرد: دولت نظام جبران خدمت جدی ندارد و نمی‌تواند خدمات ۲۴ ساعته ارائه دهد؛ بنابراین مشارکت حداکثری بخش خصوصی ضروری است.

هاشمی با اشاره به بحث قانون مراقبت از داده گفت: این جمله خطرناک است. در دنیا دو نگاه وجود دارد؛ کشورهایی که قوانین سفت‌وسخت گذاشته‌اند مانند اروپا با GDPR در دسترسی به داده از آمریکا و چین عقب افتاده‌ است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: موافق قانونی نیستم که فقط کاری کرده باشیم؛ قانون باید کمک کند نه مانع شود. در هیئت دولت با طرحی که منجر به محدود کردن تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی فناوری می‌شد مخالفت کردیم.

وی تأکید کرد: بدون مشارکت ذی‌نفعان و بخش خصوصی، هیچ مقرره‌ای نباید مستقر شود. در شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: برخی امور مانند هوش مصنوعی، دسترسی به داده، گمنام‌سازی و امنیت باید از سطح استان‌های برخوردار از نیروی انسانی توانمند آغاز شود.

به گفته وی، گمنام‌سازی داده کار کاملاً حرفه‌ای و علمی است و حملات بازشناسایی وجود دارد. کار شروع شده و ما آماده‌ایم کمک کنیم.

هاشمی با اشاره به پروژه شهر هوشمند افزود: شهرداری اصفهان طرح خود را ارائه داد، تصویب و ابلاغ شد و تفاهمی بین سازمان فناوری اطلاعات، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شهرداری اصفهان منعقد گردید. به ظرفیت‌های استان اصفهان باور داریم.

اصفهان سومین استان دارای قطب داده کشور می‌شود

وی با بیان اینکه سه مرکز قطب داده در کشور شامل اصفهان، البرز و خراسان رضوی طراحی شده است، گفت: در سایت اصفهان سه لینک فیبر مستقل با کیفیت بالا، تأمین برق از دو مسیر و بستر کولینگ آماده شده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: حاکمیت بیش از این سرمایه‌گذاری نمی‌کند و حق انتفاع طولانی‌مدت از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار می‌شود. نقش ما تسهیلگری است.

هاشمی خطاب به فعالان گفت: اگر منتظرید دولت برای شما بازاریابی کند، نگاهتان را تغییر دهید. دولت باید تسهیلگری کند، مانع ایجاد نکند و اگر نتوانست، هیچ کاری نکند.

پیگیری مصوبات سفر به اصفهان در چهار ماه آینده

وزیر ارتباطات با اشاره به نتایج سفر گفت: بیش از ۶.۴ همت سرمایه‌گذاری در ۳۹۰ پروژه ارتباطی و ۱۲.۱ همت در ۲۹ پروژه غیرارتباطی امروز در اصفهان انجام و بهره‌برداری شد.

هاشمی افزود: ظرف سه تا چهار ماه آینده در وزارت ارتباطات میزبان استاندار، مدیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود تا پیشرفت مصوبات را شفاف بررسی کنیم.

وی پروژه جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری را پروژه‌ای سنگین و پیچیده دانست و گفت: امید است بخش عمده آن در دولت چهاردهم پیش برود و بستری برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال استان اصفهان باشد.