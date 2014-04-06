فجرسپاسی برای یک امتیاز به کرج آمده بود

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات پس از دیدار مقابل فجر که عصر امروز یکشنبه با تساوی بدون گل به پایان رسید در جمع خبرنگاران گفت: سایپا مثل دیدار های گذشته فوتبال خوب خود را به نمایش گذاشت. در این دیدار برتر از حریف بودیم اما متاسفانه مهاجمان ما باز هم بی‌دقت بودند و نتوانستند به گل برسند.

وی ادامه داد: فجر سپاسی برای یک امتیاز به کرج آمده بود و این تیم کاملا بازی دفاعی را به نمایش گذاشت. دو بار در این دیدار دیرک دروازه فجر را لرزاندیم و کاملا شانس با حریف بود که در این دیدار بازنده نشد.

فیرات در خصوص بازی آخر مقابل صبا گفت: با توجه به شرایط هر دو تیم در جدول به بازیکنان امید میدان خواهم داد و دوست دارم آنها هم در لیگ برتر به میدان بروند قصد داشتم در دیدار مقابل فجر هم به بازیکنان امید میدان دهم ولی به خاطر شرایط جدول به بازیکنان اصلی بازی دادم.

سرمربی سایپا در پایان گفت: در این فصل به هدف خود رسیدم و اگر در سایپا بمانم این تیم در فصل آینده می تواند مدعی شود.