مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم علی جنتی برای انتصاب ذبیح الله فیض آبادی آمده است:

" در اجرای ماده 8 اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای با عنایت به صورتجلسه هیات امناء شماره 167039/ 1 مورخ 11 اسفندماه 92 و صورتجلسه هیات مدیره آن بنیاد مورخ 25 اسفندماه 92 و تایید هیات امناء به موجب این حکم به مدت سه سال به سمت مدیرعامل و عضو هیات هیات مدیره بنیاد ملی بازیهای رایانه ای منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و همکاری نزدیک با اعضای هیات مدیره و بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود این صنعت در کشور در جهت حمایت و رشد و ارتقا صنعت بازیهای ویدیویی و رایانه ای و تدوین راهبردها و سیاست های مناسب و ایجاد زمینه برای شکوفایی خلاقیت های جوانان و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید."

ذبیح الله فیض آبادی -مدیرعامل جدید بنیاد ملی بازیهای رایانه ای که دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف است و پیشتر علاوه بر فعالیتهای پژوهشی نظیر طراحی نظام راهبری هوشمند بنگاههای کسب و کار در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مسئولیتهایی همچون مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطی رایتل، رئیس هیات مدیره شرکت ایران ارقام، قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فاوا رضوی داشته است.

پیش از این بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای بود که هم اکنون به سمت رییس هیات مدیره این بنیاد منصوب شده است.



