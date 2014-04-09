بهشت گمشده غرب کشور در جستجوی متولی/ سراب گیان نهاوند سر و سامان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، "سراب گيان"منطقه اي بسيار زيبا و ديدني است كه در 30 كيلومتري جنوب شهرستان نهاوند در استان همدان واقع شده و "گيان" واژه اي كردي به معناي جان است که به دليل زيبايي هاي منطقه به سراب جان يا سراب گيان شهرت يافته است.

سراب "گیان" به وسيله جاده باريكي به نهاوند وصل مي شود كه در دو سوي آن بقاياي دو هزار هكتاري جنگل هاي قديم زاگرس چشم انداز و تابلو فوق العاده زيبايي از كوه،‌ جنگل و دشتهاي وسيع و خرم ضلع غربي جاده را به نمايش گذاشته است.

در انتهاي جاده آنجا كه از سه طرف و سه ارتفاع نه چندان بلند به هم مي رسند، خالق كائنات يكي از عجيب ترين پديده هاي طبيعت را در اين بن بست به نمايش گذاشته است.

"سراب گیان "یکی از پر آب ترین سراب های استان همدان بوده و طبیعت بکر و زیبای آن گوشه ای از بهشت را در روی زمین به نمایش گذاشته و وجود درختان کهنسال چنار نشان از قدمت طولانی منطقه دارد و علاوه بر "سراب گیان" تپه باستانی "گیان" نیز از قدمتی چند هزار ساله برخوردار است.

" سراب گیان" با توجه به زیبایی هایی که دارد یکی از جاذبه های گردشگری استان همدان محسوب می شود که نوروز امسال نیز پر بازدید ترین سراب استان همدان بود اما با وجود اینکه یکی از پتانسیل های استان همدان در جذب گردشگر محسوب می شود و از طرفی بنا بر گفته مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نوروز امسال پر بازدید ترین سراب بین روستا های هدف گردشگری استان همدان بوده متاسفانه از امکانات رفاهی و بهداشتی مناسب برخوردار نیست.

در بازدیدی که خبرنگار مهر از " سراب گیان" داشت در ورودی " سراب" عوارضی شهرداری گیان قرار داشت که برای ورود هر خودرو مبلغ سه هزار تومان پرداخت می شد و انتظار می رفت که گردشگران از امکانات رفاهی مختلف مانند پارکینگ و یا سرویس های بهداشتی مناسب و محل های اقامت مطلوب بهره مند شوند که متاسفانه نه تنها پارکینگی برای خودرو های مسافران و گردشگران وجود نداشت بلکه سرویس بهداشتی مناسبی نیز در این منطقه با وجود گردشگران زیاد مشاهده نمی شد و یکی از سرویس های بهداشتی نیز فاقد آب بود.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: "سراب گیان" علاوه بر جاذبه طبیعی برای میراث فرهنگی ارزش تاریخی نیز دارد چرا که " تپه گیان" نیز در انجا واقع شده است.

علیرضا ایزدی با بیان اینکه سراب گیان نهاوند یکی از زیبا ترین و پر آب ترین سرابهای استان همدان است و این چشمه در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر نهاوند و دو کیلومتری تپه باستانی گیان و در شمال شهرگیان قرار گرفته و دارای آب بسیار غنی و مرغوب و درختان چنار کهن و جنگلی زیبا است، اظهار داشت: در نوروزسال جاری 89 هزار نفر از روستاهای هدف گردشگری استان همدان بازدید کردند.

وی بیان داشت: با توجه به زیبایی و طبیعت بکر سراب گیان این روستای هدف گردشگری بیشترین بازدید کننده را به خود اختصاص داد.

وی در ادامه سخنانش ابراز داشت: در سال های گذشته میراث فرهنگی استان مبلغ یک میلیارد تومان برای "سراب گیان" هزینه کرده اما به دلایل مشکلات مالی دیگر نتوانسته ایم مبلغی را برای آن هزینه کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: مشکلی که در حال حاضر " سراب گیان" با آن مواجه است اینکه متولی ندارد البته رایزنی هایی با بخش خصوصی انجام شده تا طرح "سراب گیان " را تکمیل کند.

ایزدی در ادامه سخنانش افزود: امیدواریم بخش خصوصی نیز بتواند با شهرداری گیان به توافق برسد چراکه شهرداری خود را در آنجا متولی می داند و عوارضی را از مسافران دریافت می کند.

وی در این مورد بیان داشت: سخن اینجاست که اگر شهرداری گیان خود را متولی "سراب گیان" حساب می کند و عوارضی را هم از مسافران و گردشگران دریافت می کند باید به گردشگر و مسافر خدمات لازم را ارائه دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری گیان از گردشگران و مسافران عوارضی را کسب می کند، افزود: به نظر بنده درست است که این کار خلاف قانون نیست اما کار درستی هم نیست چرا که خدماتی را ارائه نمی دهد.

ایزدی ابراز داشت: میراث فرهنگی یک میلیارد تومان را در این منطقه هزینه کرده و حاضر است ساماندهی آن را به بخش خصوصی و یا شهرداری بدهد و کمک هایی را نیز برای تجهیز و تامین زیر ساخت های "سراب گیان" انجام دهد اما شهرداری که از مسافر عوارض دریافت می کند و هیچ خدماتی را نمی دهد باید برای تجهیز زیر ساخت ها اقدام کند.

وی بیان داشت: در حال حاضر شهرداری گیان خود را متولی آن منطقه به حساب می آورد و میراث فرهنگی متولی آن نیست و در جایی که میراث فرهنگی متولی نباشد نیز نمی تواند هزینه ای صرف کند.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز در بازدیدی که در سال جاری از " سراب گیان" داشت، گفت: سراب گيان بزرگترين جنگل طبيعي غرب كشور است كه روزانه ميزبان گردشگران بسياري از نقاط مختلف كشور به عنوان يكي از مراكز مهم گردشگري در استان،كشور و حتی سایر کشورهای جهان است.

امامعلی عبدالملکی با بیان اینکه چند سالي است كه براي توسعه گردشگري در نهاوند و با هدف تقويت صنعت توريسم كار ساماندهي اين سراب آغاز شده است، گفت: علي‌رغم وعده‌هاي مسئولان گذشته، اين پروژه به علت کمبود اعتبار هنوز به اتمام نرسيده است.

وی بیان داشت: در سال جدید قصد داریم ادامه طرح ساماندهی سراب گیان نهاوند را در سه جبهه توسعه فضای سبز ،احداث مراکز خدماتی و توسعه پارک جنگلی کار به سرعت پیگیری و دنبال کنیم.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: در اولین قدم و در آغاز سال جدید به منظور رفاه حال و آسایش مهمانان و گردشگران سراب گیان دکه های بدون مجوز این مکان جمع آوری شدند.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: به منظور ارائه خدمات و فروش اجناس مورد نیاز مردم در این سراب واحدهای خدماتی دارای مجوز و دارای شرایط و تحت نظارت بخشداری و شهرداری گیان برپا می شود.

عبدالملکی گفت: سراب گیان نهاوند بعنوان بزرگترین جنگل طبیعی استان همدان با 220 هکتار وسعت و تپه تاریخی آن در آینده به یکی از مهمترین مراکز تفریحی و تاریخی و گردشکری استان همدان تبدیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: تسريع در كار تدوين و اجراي طرح هاي جامع ساماندهي سراب گیان بسيار ضروري است و اين امر نيز مستلزم تخصيص اعتبارات مورد نياز و هماهنگي و همكاري همه سازمانها و ارگانهاي ذي ربط در قالب برنامه ريزيها و سياستگزاري هاي صحيح و زود بازده است.

با توجه به این تفاسیر و بازدید خبرنگار مهر از "سراب گیان" و نبود امکانات رفاهی و بهداشتی و تفریحی مناسب و همچنین عدم پاکیزگی و نظافت مکان های اطراف "سراب گیان" و سخنان مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان، آنچه مسلم است اینکه رسیدگی به این منطقه گردشگری با توجه به رونق اقتصادی که این منطقه می تواند برای شهرستان نهاوند و استان همدان داشته باشد ضروری است و توجه به زیر ساخت های این منطقه نیازمند توجه و رسیدگی و پیگیری طرح ها توسط مسئولان شهرستان نهاوند و شهرداری گیان و مسئولان استانی است.