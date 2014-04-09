صادق رئیسیکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بقای راه آهن در لیگ برتر پس از مشکلات مالی که با آن مواجه شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم راهآهن که از نظر شفافیت و نظم در پرداختها، در حال تبدیل شدن به یک برند در فوتبال ایران میشد، امسال با مشکلات بسیار سختی مواجه بود و به نوعی یک انقلاب در مقابله با مشکلات کرد و سختترین بحران ممکن را با موفقیت پشت سرگذاشت.
وی اضافه کرد: امسال در کنار مشکلات شدید مالی، اشتباهات داوری و از دست دادن نفرات تاثیرگذاری همچون میلاد نوری، ابراهیم کریمی و مهدی زارعی را به دلیل مصدومیت از دست دادیم. این مثلث فشار سنگین به معنی واقعی ما را در بحران قرار داد اما در نهایت مدیریتمان جواب داد. هرچند به هدفمان که قرار گرفتن در جمع 4 تیم بالای جدول نرسیدیم اما دستاوردهایی خوبی بدست آوردیم.
مدیرعامل باشگاه راهآهن سورینت همچنین تاکید کرد: با توجه به نتایجی که رخ داد و شایعات و فشارهای بسیاری برای تغییر کادرفنی وجود داشت، تغییری در بخش فنی تیم ایجاد نکردیم. ثبات کادرفنی که در نهایت منجر به حفظ سهمیه تیم در لیگ برتر شد، یکی از ارزشهایی است که باشگاههای دیگر میتوانند از آن الگوبرداری کنند.
وی همدلی بازیکنان و تجربه مدیران و اعضای کادرفنی را از عوامل دیگر موفقیت راهآهن در این فصل دانست و یادآور شد: اعضای تیم و خصوصا بازیکنان، پس از مشکلات مالی به جای اعتصاب و سروصدا، با مردمی که به سختی زندگی میکنند، هم نوا شدند که هم یک ارزش بزرگ و اتفاق مهم بود. خوشبختانه همین از خودگذشتگی، همیت و غیرت بازیکنان باعث شد که تنگناهای مالی بسیار سخت و بحرانهای بوجود آمده را به بهترین شکل پشت سربگذاریم.
رئیسیکیا در ادامه افزود: در روزهای سخت، تهدیدها را فرصت تلقی کردیم و با کادرفنی در این خصوص به اتفاق نظر رسیدیم تا در نهایت نشان دهیم فوتبال چه ارزشهایی دارد. بطور مثال آرمان قاسمی در این مدت کمتر از 5 میلیون دریافت کرده و یا علیپور و عظیمی که به پرسپولیس گل زدند، قراردادشان کمتر از 100 میلیون تومان است که 30 میلیون هم دریافتی نداشتند. آنوقت این بازیکنان مقابل پرسپولیسیها که چند 10 برابر بیشتر پول گرفتهاند، به بهترین شکل جنگیدند و یک امتیاز ارزشمند از آن بازی بدست آوردند.
وی در مورد حرف و حدیثهای بوجود آمده در مورد دیدار پایانی راهآهن با ذوبآهن و مطرح کردن بحث تبانی برای بقای ذوبآهن در لیگ تصریح کرد: این حرف و حدیثها بعد از دریافت کارت زرد توسط دو بازیکن ما در بازی با صنعتی خوزستان و محرومیتشان مقابل پرسپولیس هم مطرح شد اما بازیکنان ما سلامت و توان کیفی خود را در زمین ارائه کردند. خوشبختانه ما در بازی با پرسپولیس با ارئه یک بازی جوانمردانه توانستیم یک امتیاز بگیریم و در لیگ برتر بمانیم.
مدیرعامل باشگاه راهآهن سورینت صحبتهایش در این خصوص را اینگونه ادامه داد: در بازی آخر هم حرفمان را در زمین میزنیم و به همه ثابت میکنیم سلامت و جوانمردی از اصول کاری در باشگاه راهآهن است. خوشبختانه لیگ تا به امروز با نظم و بدون مشکلات اینچنینی برگزار شد و مطمئن بدون مسائل حاشیهای هم به پایان میرسد.
وی هدف راهآهن در بازی پایانی را هم کسب پیروزی عنوان کرد و افزود: کسب عنوان نهمی در لیگ شانزدهم تیمی آنهم با شرایط بسیاری سختی که داشتم، نتیجه بسیار خوبی است. همینکه ما در دو هفته با ارائه بازیهای زیبا، در سرنوشت قهرمانی و تیم سقوط کننده به پلیآف یا دسته اول نقش ایفا کردیم، بسیار مهم است. قطعا در این بازی هم توقع و انتظار جامعه فوتبال را برآورده میکنیم.
رئیسیکیا اتهام به ابراهیمزاده برای کمک به ذوبآهن تیم سابق خود برای بقای در لیگ برتر را اینگونه پاسخ داد: این شکل اتهام زدن، زائیده ذهنهای بیمار است. به نظرم این افراد قصد ایجاد تشویش، بیارزش کردن لیگ و تواناییهای مربی مطرحی چون ابراهیمزاده را دارند که در بازی با پرسپولیس مشخص شد هیچکدام از این مسائل صحت ندارد.
وی در مورد اینکه چرا روی پیراهن تیم راهآهن در بازی با پرسپولیس اسپانسری وجود نداشت؟، خاطرنشان کرد: به قدری مشکل مالی داشتیم که در تامین لباس تیم برای این بازی دچار مشکل شدیم تا نتوانیم لباس آخر را به موقع برای درج اسپانسر برسانیم.
مدیرعامل باشگاه راهآهن سورینت در مورد فروش امتیاز این باشگاه هم اظهار کرد: کلیات این مذاکره انجام شده و منتظر جزئیات تعیین قیمت و مراحل واگذاری هستیم. ضمن اینکه در این انتقال قرار است سهام باشگاه واگذار شود نه اینکه موقعیت جغرافیایی باشگاه تغییر کند.
وی در خصوص اینکه در صورت خرید سهام باشگاه، همچنان به عنوان مدیرعامل در این باشگاه فعالیت میکنید؟، تاکید کرد: مهتر از خودم، حفظ باشگاه راهآهن است که جزو تاریخ فوتبال ایران بوده و باید ضمن حفظ دستاوردها و منابع انسانی ارزشمند آن، بتواند به فعالیت خود به بهترین شکل ادامه دهد. البته ماندنم بستگی به نظر مالکان بعدی دارد اما اگر نخواهند در باشگاه بمانم، با تمام وجود و تا آخرین مرحله قرارداد کارم را با قدرت ادامه خواهم داد.
رئیسیکیا در پایان در مورد اینکه آیا مراحل انجام این انتقال باعث نمیشود این باشگاه زمان مناسب برای بستن تیم در فصل آینده را از دست بدهد، گفت: قطعا خریدار هم توجه دارد نباید روزهای ابتدای فصل نقل و انتقالات را از دست داد. انتخاب سرمربی، حفظ استخوانبدی تیم، تقویت آن و برگزاری به موقع برنامههای آمادهسازی باید به موقع انجام شود و امیدارم بحث انتقال باشگاه به موقع انجام شده و تیم بتواند به خوبی خود را برای فصل آینده تقویت کند.
نظر شما