پاسخ 12 سوال کلیدی متقاضیان دریافت یارانه

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به آغاز ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی در فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، پایگاه اطلاع رسانی دولت به 12 سوال کلیدی متقاضیان پاسخ داد.



مشروح این سوالات و پاسخ به آنها در ذیل منتشر می شود:



سوال اول: از چه اشخاصی ثبت نام می شود؟

در این مرحله صرفا از سرپرست خانوارهایی ثبت نام به عمل می آید که در اسفند ماه سال 1392 یارانه دریافت نموده و یا تا تاریخ 22 اسفند 1392 از طریق پلیس +10 ثبت نام نموده اند.

سوال دوم: اگر به اینترنت دسترسی نداشته باشیم چگونه ثبت نام کنیم ؟

ج: می توان با در دست داشتن کارت ملی خود و افراد تحت تکلف به ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، دفاتر خدمات روستایی ICT و دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدماتی پلیس +10 و دفاتر خدماتی روستایی پست بانک مراجعه نمود.

سوال سوم: آیا می توان اطلاعات ثبت شده را اصلاح کرد؟

ج: با توجه به اینکه تنها یکبار می توان ثبت نام نمود، پیشنهاد می شود پیش از ورود به سامانه، ابتدا اطلاعات شماره ملی افراد تحت تکفل خود که برای آنان یارانه دریافت کرده اید را یادداشت نموده و سپس اقدام به ثبت نام نمایید. لازم به ذکر است که بعد از ثبت نهایی و خروج از سامانه، امکان اصلاح وجود ندارد.

سوال چهارم: در مورد ثبت تغییرات تعداد خانوار( تولد، ازدواج، طلاق و فوت) چه باید کرد؟

ج: در صورتی که تغییرات تعداد خانوار از طریق پلیس +10 تا تاریخ 22 اسفند ماه 1392 اعلام شده باشد و یا بطور خودکار از طریق اداره ثبت احوال اعلام گردیده باشد، سرپرست جدید با مراجعه به بانک و ثبت حساب یارانه ای در سامانه سازمان می تواند ثبت نام نماید درغیر اینصورت توصیه می شود تغییرات تعداد خانوار و یا ثبت نام خانوارهای جدید به زمان دیگری که پس از پایان مهلت ثبت نام انجام خواهد شد موکول گردد.

سوال پنجم: آیا در وارد کردن شماره ملی و شماره حساب علاوه بر درج عدد افزودن سایر نشانه های غیر عددی مانند . یا – مجاز است؟

ج: خیر – بایستی در وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار و شماره حساب یارانه ای صرفاً اعداد مندرج در کارت ملی و شماره حساب یارانه ای درج گردد.

سوال ششم: اگر شماره حساب یارانه ای خود را نداشته باشیم چه کنیم؟

ج: در صورتی که شماره حساب یارانه ای خود را در دسترس ندارید می توانید با مراجعه به بانک خود آن را اخذ و یا از طریق دریافت مانده حساب از خود پرداز بانک مربوطه، آنرا دریافت کرد.

سوال هفتم: اگر شماره حسابی در سامانه پذیرفته نشود چه باید کرد؟

ج: در صورتی که شماره حسابی اعلام نکرده اید و یا شماره حساب شما در سامانه پذیرفته نشود با مراجعه به بانک،شماره حساب خود را در سامانه رفاهی وارد و سپس اقدام به ثبت نام نمایید.

سوال هشتم: چنانچه فردی شماره تلفن همراه نداشته باشد چه باید بکند؟

ج: ارتباط سازمان با سرپرست خانوار از طریق شماره تلفن همراه مقدور می باشد لذا در صورت نداشتن خط تلفن همراه توصیه می شود که نسبت به تهیه خط تلفن همراه اقدام نماید در غیر اینصورت صرفاً نسبت به اعلام شماره تلفن همراه شخص مورد اعتماد خود اقدام نماید.

سوال نهم: شماره شناسایی چیست و چه کاربردی دارد؟

ج: پس از تکمیل ثبت نام، شماره شناسایی 4 رقمی به شماره تلفن همراه اعلامی در فرم تقاضای دریافت یارانه نقدی ارسال می شود که این شماره در مراحل بعدی جهت احراز هویت به منظور مشاهده اطلاعات و دریافت سایر پیام های اعلامی از سوی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال دهم: منظور از ماده 10 قانون هدفمندکردن چیست ؟

ج: ماده( 10) دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احرازعدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

سوال یازدهم: منظور از بند «الف» ماده 7 قانون هدفمندکردن چیست؟

ج: ماده (7) بند «الف» یارانه در قالب پرداخت نقدی وغیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوارپرداخت شود.

سوال دوازدهم: منظور از بند «و» تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 چیست ؟

ج: بر اساس این بند یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد یعنی مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی نیز باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند.

چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.