به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحيه كنگره بين‌المللي تازه‌هاي گوارش و كبد كودكان در بيمارستان قائم مشهد اظهار كرد: وزارت علوم وظيفه آموزش و پ‍‍ژوهش را به عهده دارد اما وزارت بهداشت وظيفه درمان را نيز به عهداه دارد كه امري خطير است.

محمدرضا دارابي با بيان اينكه توليدات دانشگاهاي علوم پزشكي در دورترين نقاط كشور هم خدمات ارائه مي‌دهد افزود: بايد تلاش كنيم افراد را به بهترين شكل براي اين خدمت رساني آموزش دهيم.

وي دانشگاه را محل توليد علم و تعيين كننده سرنوشت جامعه دانست و بيان كرد: به موضوع درمان، تخصصي نگاه شده و احياي سلامت بيماران يكي از محورهاي اصلي آموزش‌هاي اين دانشگاه است.

دارابي عنوان كرد: اساتيد و دانشجويان علوم پزشكي بايد با علوم روز خود را تطبيق داده و يكي از راه‌هاي به‌ روزرساني دانشگاهيان برگزاري كنگره‌هاي علمي و پژوهشي است.

وي افزود: چرا كه تحقيقات اين كنگره‌ها مبتني بر نيازسنجي بوده و تبادل آرا در آن مي‌تواند به رشد عرصه‌هاي مختلف علمي كمك كند.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيان كرد: پزشكي اطفال با ساير رشته‌هاي پزشكي متفاوت است و به سلامت كودكان كه قرار است آينده كشور را به دستشان بسپاريم توجه خاصي بايد شود.

همچنين رئيس كنگره بين المللي تازه هاي گوارش و كبد كودكان در اين افتتاحيه اظهار كرد: در اين كنگره اساتيد در موضوع سلامت كودكان به بحث و تبادل نظر مي پردازند.

سيمين پرتويي گفت: همکاران جوان علوم‌پزشکي مشهد در شاخه فوق‌تخصص گوارش اطفال براي برگزاري کنگره، تلاش شبانه‌روزي داشتند تا چالش‌هايي که در بيماري‌هاي مختلف گوارش، کبد و تغذيه اطفال وجود دارد در اين كنگره بين المللي و با شركت اساتيد داخلي و خارجي بحث و بررسي شود.

وي تعداد مقالات رسيده به اين همايش را 750 مورد ذكر و گفت: از ميان مقالات دريافت شده، 150 مورد انتخاب و پذيرش شد که 75 مورد بصورت مقاله و 75 مورد نيز در قالب پوستر ارايه خواهد شد.

عضو هيأت‌علمي دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد تأکيد كرد: توجه به سلامت گوارش اطفال براي پيشگيري از بروز بيماري‌هاي دوره بزرگسالي ضروري است.

همچنين وي تصريح کرد: اولين و مهمترين گام در بحث گوارش اطفال، تغذيه شيرخوار با شيرمادر و موضوع بعدي، رعايت اصول صحيح تغذيه کمکي براي کودک است.

پرتويي به اهميت پيشگيري در سلامت كودكان و رعايت اصول تغذيه تاكيد و بيان کرد: در گذشته تنها سوء تغذيه در كودكان مطرح بود اما در حال حاضر چاقي نيز يكي از مسائل مهم مطرح در سلامت كودكان است.

وي توصيه كرد كه والدين كودكانشان را به غذاهاي شور و پر نمك و يا غذاي همراه با شكر عادت ندهند تا از چاقي‌هاي کاذب، بروز برخي آلرژي‌ها و بيماري‌هاي التهابي روده درامان باشند.

عضو هيئت علمي گروه گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکي مشهد و دبير علمي کنگره نيز اظهار كرد: اين کنگره از امروز الي 22 فروردين به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار مي شود و در اين کنگره متخصصان و صاحبنظران برجسته داخلي و همچنين اساتيد و پزشکاني از کشورهاي آمريکا، استراليا و نيوزيلند سخنراني خواهند داشت .

علي جعفري در خصوص موضوع سخنراني ميهمانان خارجي اظهار كرد: ‌دراين کنگره در خصوص بيماريهاي شايع گوارشي کودکان از جمله سلياک، اختلالات آلرژيک کودکان، فيبروز کيستيک و بيماريهاي التهابي روده مقالاتي ارائه مي شود.

وي هدف از برگزاري اين کنگره را آشنايي با روشهاي نوين تشخيص و درمان بيماريهاي شايع در حوزه کبد و گوارش کودکان و بحث و تبادل نظر، جمع آوري اطلاعات جديد و روز جهان و بيان چالش ها و مشکلات پزشکان در زمينه درمان و تشخيص اين بيماريها عنوان كرد.

دبير علمي کنگره بين المللي تازه هاي گوارش و کبد کودکان درمانهاي نوين و چالش‌ها گفت: ‌اين کنگره در محورهاي تازه هاي بيماريهاي کبد کودکان، اصول تغذيه صحيح کودکان و بيماري هاي آنان، درمان هاي نوين در بيماريهاي گوارش کودکان، پروبيوتيک‌ها در درمان بيماريهاي گوارشي، معرفي موارد جالب، بلع جسم خارجي و مواد سوزاننده، مراقبتهاي پرستاري در بيماري گوارشي کودکان در مشهد در حال برگزاري است.