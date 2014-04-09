دورتموند جانشین لواندوفسکی را به خدمت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که سه شنبه شب با وجود پیروزی دو بر صفر مقابل رئال مادرید از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا حذف شد آدریان راموس مهاجم 28 ساله و کلمبیایی را به عنوان جانشین روبرت لواندوفسکی که در پایان فصل به بایرن می پیوندد جذب کرد.

راموس یکی از بهترین مهاجمان این فصل بوندسلیگا بوده و در 29 بازی برای هرتابرلین 16 گل به ثمر رسانده است. او که از سال 2009 در هرتا بازی می کند در مجموع در 89 بازی برای این تیم 32 گل به ثمر رسانده است.

آمادگی راموس 28 ساله باعث شده او بار دیگر به تیم ملی کلمبیا دعوت شود و احتمالا در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل نیز شاهد بازی او هستیم.

به نوشته مجله کیکر رقم قرارداد راموس چیزی در حدود 9 میلیون یورو است.