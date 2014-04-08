صعود رئال مادرید با وجود شکست مقابل دورتموند/ شاگردان کلوپ بازنده سربلند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه وستفالن با نتیجه 2 بر صفر میهمان نامدار خود رئال مادرید را از پیش رو برداشت اما به دلیل شکست 3 بر صفر در دیدار رفت مقابل این تیم اسپانیایی از دور رقابتها حذف شد.

در این دیدار مارکو رویس ستاره دورتموند بود و 2 بار در دقایق 24 و 37 دروازه ایکر کاسیاس سنگربان رئال مادرید را باز کرد. در دقیقه 17 این بازی آنخل دی ماریا بازیکن آرژانتینی رئال یک ضربه پنالتی را از دست داد تا نماینده اسپانیا تا ثانیه های پایانی تحت فشار شدید باشد.

کریس رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید به دلیل مصدومیت از روی نیمکت این بازی را دنبال می کرد بعد از اینکه تیمش 2 گل دریافت کرد استرس بسیار زیادی داشت و بارها در کنار زمین همانند یک مربی با بازیکنان رئال صحبت می کرد.

دورتموند در دیدار رفت با نتیجه 3 بر صفر مغلوب رئال مادرید شده بود اما در دیدار برگشت عملکرد فوق العاده ای داشت و بارها تا به ثمر رساندن گل سوم پیش رفت که درخشش خیره کننده ایکر کاسیاس مانع فرو ریختن دروازه رئال شد.

شاگردان یورگن کلوپ که سال گذشته در همین مقطع رئال را از دور رقابتها حذف کرده بودند در دیدار سه شنبه شب با ارائه یک بازی زیبا، حساب شده و تماشاگر پسند 2 بار دروازه رئال را باز کرد اما در پایان از دور رقابتها کنار رفتند.

دورتموند یک بازنده سربند در مجموع دو بازی بود و هواداران این تیم در ورزشگاه وستفالن با وجود حذف تیمشان در پایان بازی ایستاده بازیکنان این تیم را تشویق کردند.