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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۲۰:۲۳

غفاری:

تیم فوتبال شهرداری دلیجان به مصاف جراحی مهر نوشهرمی رود

تیم فوتبال شهرداری دلیجان به مصاف جراحی مهر نوشهرمی رود

اراک-خبرگزاری مهر: رییس هیئت فوتبال استان مرکزی گفت: تیم فوتبال شمشاد شهرداری دلیجان 22 فروردین به مصاف جراحی مهر نوشهر می رود.

محمدرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: تیم فوتسال شمشاد شهرداری دلیجان 22 فروردین در قالب لیگ برتر فوتسال بانوان کشور به مصاف جراحی مهر نوشهر می رود.

وی با بیان اینکه در این رقابت شمشاد شهرداری دلیجان در دانشگاه آزاد این شهر میزبان جراحی مهر نوشهر است، گفت: تیم فوتسال شمشاد شهرداری دلیجان در هفته دوازدهم این رقابت ها با نوشهر مصاف می کند.

رییس هیئت فوتبال استان مرکزی ادامه داد: تیم فوتسال شمشاد شهرداری دلیجان طی یازده هفته گذشته با 12 امتیاز جایگاه هفتم جدول دوازده تیمی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 2267761

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