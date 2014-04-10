هیچ طرح هسته ای تعدیل یا متوقف نخواهد شد/ امروز به جهادی عظیم برای افزایش کارآمدی نظام نیازمندیم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد جواد لاریجانی در اولین جلسه شورای اداری استان قزوین در سال جدید با تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: کارگزاری نظام کاری شرافتمندانه است که با اتکاء به بصیرت باید در مسیر خدمات به مردم گام برداریم.

وی افزود: باید بصیرت داشته باشیم تا بدانیم کجا هستیم، وظیفه ما و بهترین کار چیست تا بموقع و به اندازه اقدام کنیم و با تشخیص درست در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی یادآورشد: در این شرایط برای تشخیص نقطه مرجع نیازمند مرجع هستیم تا دچار انحراف نشویم که گاهی خواستند ما را سمت ملی شدن صنعت نفت و گاهی کوروش و داریوش و نهضت مشروطه ببرند اما نقطه مرجع انقلاب اسلامی است که تاسیس نظامی سیاسی بر اساس عقلانیت را شاهد هستیم.

لاریجانی تصریح کرد: تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد از حالت تحقیر گذشته به پیشرفته ترین کشور منطقه تبدیل شده ایم و از نظر توانمندی دفاعی، هسته ای و تکنولوژی مهمترین کشوریم به طوری که برق میلیون ها واحد مسکونی را با نیروگاه اتمی تامین خواهیم کرد و امروز دانش هسته ای را گرفته ایم و با قدرت پیش می رویم.

هیچ طرح هسته ای تعدیل یا متوقف نخواهد شد

لاریجانی افزود: در شرایطی هستیم که برای گرفتن دانش هسته ای گدایی نکردیم بلکه آن را بدست آوردیم و لاین فعالیت اتمی کشور چشمگیر است و هیچ طرحی تعدیل نخواهد شد.

وی افزود: مخالفت غرب با دانش هسته ای ایران به دلیل آن است که ایران اسلامی به کشوری قدرتمند تبدیل شده و از نظر مذهبی و ایدئولوژی دارای تجربه ارزشمندی است که با توجه به این مطلب که اسلام دینی سرزنده، جامع و جهان شمول است امروز الگویی ارائه کرده که معادلات غرب را در هم ریخته است.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: ایران اسلامی با چالش های درونی و بیرونی روبروست که در حوزه خارجی مهمترین تهدید پروژه جهان گشایی غرب است زیرا دنیا از طریق یک کلوپ اداره می شود که در تحمیل تفکر خود از هیچ چیزی دریغ نمی کند و با ترور، حمله نظامی و تبلیغات وسیع در مسیر جهان گشایی هستند اما ظهور یک تجربه موفق مانند ایران اسلامی برای آنها نگران کننده است.

لاریجانی یادآورشد: مشکل غرب با ما در خصوص مسئله هسته ای نیست بلکه روی تجربه ایران است و دوست دارند در کشورهای اسلامی نظامی سکولار مانند عربستان حاکم شود تا منافع غرب را تامین کند و چالش اصلی غرب امروز سرکوب تجربه ارزشمند ایران اسلامی است.

کارآمدی کارگزاران مهمترین چالش درونی نظام است

این مسئول بیان کرد: مهمترین چالش امروز نظام در داخل کارآمدی کارگزاران است و در حالی که روحیه فداکاری در مدیران بسیار بالاست اما نیازمند ارتقاء کارآمدی نظام هستیم و اگر این کار نشود دشمن القاء خواهد کرد که اسلام ناکارآمد است.

لاریجانی اظهارداشت: امروز به جهادی عظیم برای افزایش کارآمدی نظام نیازمندیم تا با نهضتی عمومی به استحکام و دوام نظام کمک کنیم.

اقتصاد مقاومتی نهادینه شود

وی اتکاء به اقتصاد مقاومتی را لازمه توسعه کشور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی همه جنبه های اقتصادی را در بر می گیرد و با محور قرار دادن آن باید بدانیم چه محصولاتی را چگونه تولید کنیم تا مقاومت ما را بالا ببرد.

این کارشناس سیاسی بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی منطق بر قناعت است نه مصرف زیاد و دیگر این همه تبلیغ در صداوسیما برای پفک که به کودک هم آسیب می زند منطقی نخواهد بود و باید کودکان به آوردن تنقلات و غذای سالم از منزل تشویق شوند.

قزوین: قطب دانش و تکنولوژی خاورمیانه می شود

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور یادآورشد: راه اندازی شتابگر ملی از طرح های بزرگی است که قادر است بیش از شش هزار کارشناس و دانشمند را مشغول به کار کند.

وی افزود: با اجرای این طرح قزوین در دهه آینده به بزرگترین قطب علمی و تکنولوژی در خاورمیانه تبدیل خواهد شد و به توسعه علمی ایران کمک شایانی خواهد کرد.

لاریجانی یادآورشد: دانشمندان برای آن که به سطوح بالاتری دست یابند باید با عالم واقع درگیر شوند و نقب به آن نیازمند احداث آزمایشگاههای بزرگی مانند شتابگر ملی در قزوین ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی از همکاری استانداری و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در اجرای این طرح بزرگ ملی تقدیر و اظهارامیدواری کرد با تسریع در این کار ارزشمند تحولی عظیم در دانش و تکنولوژی کشور صورت گیرد.