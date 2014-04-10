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۲۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

روزبه:

انصراف مدیران قزوین از دریافت یارانه باید آگاهانه و به دور از تشریفات باشد

انصراف مدیران قزوین از دریافت یارانه باید آگاهانه و به دور از تشریفات باشد

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: انصراف مدیران استان قزوین از ثبت نام در طرح هدفمندی یارانه ها کاری تشریفاتی نمایشی نیست بلکه باید آگاهانه و با تبیین و تشریح آن برای مردم برای فرهنگ سازی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تداوم پرداخت یارانه ها در کشور ما را با چالش های جدی روبرو می کند لذا باید تلاش کنیم این وضعیت برای مردم بازگو شود.

وی افزود: اینکه اعلام کردیم مدیران استان از ثبت نام انصراف می دهند یک کار تشریفاتتی و شعاری و تبلیغاتی نیست بلکه وظیفه داریم در کنار این موضوع ایعاد طرح ر ا برای مردم تشریح و تبیین کنیم تا هدفمندی یارانه ها به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

روزبه تصریح کرد: متاسفانه مسائل سیاسی اجازه نداد تا هدفمندی یارانه ها بدرستی اجرایی شود و در این زمینه ناکارآمد بودیم اما این وضعیت که در استان قزوین 600 میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم و برای تامین یک دستگاه اتوبوس و یا اجرای طرح های عمرانی اعتباری نداشته باشیم منطقی نیست و تداوم آن آسیب جدی به کشور می زند.

این مسئول یادآورشد: باید تبیین کنیم که انصراف از دریافت یارانه به منزله کمک به تامین رفاه عمومی است و اگر دست استانها باز گذاشته می شد و اختیارات بیشتری داشتیم شاید بهتر عمل می کردیم و نتیجه می گرفتیم.

استاندار قزوین بیان کرد: در حالی که می توانیم هزینه های میلیاردی یارانه ها را برای تامین سلامت و بهداشت و درمان مردم و عمران و آبادانی شهرها استفاده کنیم با روشی غلط آن را توزیع کرده ایم و برای کشور مشکل ایجاد کرده ایم.

روزبه گفت: انصراف مدیران و افراد غیرنیازمند و تشریح ابعاد آن برای جامعه کاری ضروری است تا مردم با درک درست از شرایط به دولت همکاری کنند و یارانه ها به شکلی درست، عاقلانه در خدمت همه مردم قرار گیرد.

توجه به ایثارگران و خانواده شهدا جدی گرفته شود

این مسئول بیان کرد: در شرایطی که مدیون شهدا هستیم باید تکریم خانواده شهدا و ایثارگران فرهنگ عمومی شود و مدیران استان لازم است با همکاری بنیاد شهید برای دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و رسیدگی به امور آنها یک روز در هفته را در برنامه کاری خود قرار دهند و از این بزرگواران روحیه و الهام بگیرند.

روزبه اظهارداشت: جلسات شورای اداری باید راس ساعت اعلام شده تشکیل شود و مدیران با تدوین و تهیه برنامه کاری خود در سال جدید برای سفر وزرا و مدیران ارشد دستگاه اجرایی خود برنامه ریزی کنند تا روزهای پنجشنبه از ظرفیت مسئولان کشوری هم برخوردار شویم.

وی بیان کرد: رعایت حریم و جایگاه فرمانداران از سوی مدیران الزامی است و در جابجایی مدیران و سفرهای منطقه ای هماهنگی با آنها باید با جدیت انجام شود.

استاندار بهره مندی از ظرفیت نمایندگان مجلس برای حل مشکلات را مهم دانست و اظهارداشت: مدیران با استفاده از مشاوره و همکاری نمایندگان مجلس می توانند کارهای دستگاه اجرایی خود را بهتر پیش ببرند لذا انتظار داریم از این قابلیت بخوبی استفاده کنند.

کاهش 30 درصدی جرائم و 80 درصدی سوانح در استان قزوین مرهون مدیریت جهادی است

روزبه یادآورشد: در ایام نوروز علیرغم افزایش سفرها و عبور بیش از هفت میلیون دستگاه خودرو از راههای مواصلاتی استان شاهد کاهش 70 درصدی سوانح و 30 درصدی جرائم در استان قزوین بودیم که این موفقیت مرهون مدیریت جهادی است که باید در طول سال تداوم یابد.

وی افزود: بیانات مقام معظم رهبری کلید واژه حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور است و اگر بخواهیم از مشکلات عبور کنیم و به کارآمدی برسیم نیازمند مدیریت جهادی و و تحقق فرمایشات رهبری هستیم.

استاندار قزوین از مجموعه دستگاهای خدمات رسان در ایام نوروز از جمله پلیس راه، نیروی انتظامی، راهداران، اورژانس، هلال احمر، بهداشت و درمان، رسانه ها و صداوسیما، همه افراد گمنامی که شبانه روزی برای تامین امنیت و آسایش مردم در تعطیلات عید تلاش کردند تقدیر کرد.

کد مطلب 2268051

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