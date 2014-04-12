پشت پرده عملیاتی که هنوز فاش نشده؛ فرضیه های احتمالی درباره آینده نبردهای حزب الله با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی النشره امروز در گزارشی به بررسی پشت پرده عملیات اللبونه پرداخته است، عملیاتی که اخیرا "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان مسئولیت آن را پذیرفته است. این عملیات که در هنگام پیشروی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به نقاط مرزی لبنان و با نقض حریم مرزی بین المللی رخ داد، باعث توقف پیشروی صهیونیستها شد. در نهایت با انفجار مین کار گذاشته شده توسط حزب الله در منطقه اللبونه چهار نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدند و یک نفر از آنها به هلاکت رسید.

در این عملیات یک گروهان ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از حدود صد نفر مشارکت داشته اند. بنابر اعلام منابع موثق این گروهان نظامی به طور کامل تحت فرمان "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ریاست ستاد ارتش این رژیم قرار دارد و ماموریتهای ویژه ای در زمینه ترور شخصیتهای برجسته لبنان به ویژه شخصیتهای حزب الله داشته است.

اما پایگاه لبنانی النشره در گزارش خود در این باره با چاپ تصویری از یکی از نیروهای حزب الله در مناطق مرزی لبنان، اعلام کرد: "اینجا اللبونه است، معمایی که طی هفته های اخیر به طور کامل توجه ناظران منطقه ای را به خود جلب کرد و فرضیه های احتمالی در این باره را افزایش داد، تا اینکه "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان در گفتگویی اعلام کرد: حزب الله پشت پرده شکست عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه مرزی بوده است.

البته پیامدهای این واقعه تنها با اعلام وقوع آن پایان پیدا نمی کند و در شرایط کنونی و حساس منطقه یک تحول مهم و منحصر به فرد محسوب می شود؛ طی روزهای اخیر محافل سیاسی منطقه توجه زیادی به عملیات اللبونه (که در آگوست 2013 رخ داد) داشته است و این نگاهها پس از آنکه حزب الله لبنان مسئولیت آن را پذیرفت، مضاعف شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: نقض حریم مرزی لبنان توسط رژیم صهیونیستی در این منطقه برای نخستین بار رخ نداده بود، منابع موثق در این باره تاکید دارند که گروه موسوم به "استریت متکال" از گردان الگولانی در ارتش اسرائیل چهار بار پیش از وقوع عملیات اللبونه نیز اقدامات جاسوسی و شناسایی را در این منطقه انجام داده بود. همچنین باید توجه داشت که این گروه نظامی وابسته به اتاق عملیات ویژه نخست وزیری رژیم صهیونیستی است و پیش از این در ترور "سید عباس الموسوی" دبیرکل سابق حزب الله و شمار دیگری از رهبران امنیتی و نظامی در لبنان و خارج از این کشور نقش آفرینی کرده است.

جزئیات عملیات به این صورت بوده که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با فرا رسیدن ساعت 24 ماموریت خود را با پشتیبانی کامل نیروی دریایی و هوایی آغاز کردند. در این هنگام تمام واحدهای نظامی اسرائیل در جبهه شمالی (هم مرز با لبنان) و داخل به حالت آماده باش کامل درآمدند. سپس نیروهای این گروه از ارتش رژیم صهیونیستی به دو بخش تقسیم شدند. گروه نخست برای انجام ماموریت و گروه دوم برای انجام عملیات پشتیبانی و دخالت در صورت لزوم تقسیم شدند. تنها دقایقی از تحرک گروه اول نگذشته بود که در کمین مین های کارگذاشته شده توسط حزب الله گرفتار شدند. البته پس از وقوع انفجارهای نخست با ورود گروه دوم یگان نظامی اسرائیل انفجارهای دیگری نیز مجددا رخ داد که کاملا صهیونیستها را دچار شوک کرد.

النشره در ادامه اعلام کرد: حزب الله لبنان در این عملیات از بمبها و مین های دارای کنترل تصویری استفاده کرده است که به ویژه برای همین عملیات تهیه شده است. البته آنچه مشخص است هدف اصلی یگان نظامی اسرائیلی نیز که با عملیات حزب الله مواجه شد، کار گذاشتن تجهیزات جاسوسی نبوده، بلکه به اسارت گرفتن و یا ترور یکی از شخصیتهای مهم نظامی حزب الله بوده است.

همچنین با بررسی ویژگیهای جغرافیایی و راهبردی منطقه اللبونه متوجه می شویم که این منطقه گذرگاه بسیار مناسبی برای دسترسی به مناطق الناقوره، صور، شمع ، طیر حرفا و علما الشعب در خاک لبنان است. اما به نظر می رسد هدف اصلی از عملیات نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی منطقه طیرحرفا بوده که با توجه مسافت 8 کیلومتری تا اللبونه، می تواند مکان مناسبی برای عملیات صهیونیستها در ساعات نخست نیمه شب و عقب نشینی تا ساعات نخست صبح باشد. این در حالی است که دیگر مناطق نزدیک به اللبونه با توجه به حضور نیروهای یونیفل و ارتش لبنان، تمرکز بالای نیروهای حزب الله و صعب العبور بودن مکان مناسبی برای عملیات ارتش رژیم صهیونیستی محسوب نمی شوند.

منابع صهیونیستی نیز در این باره اذعان کردند: دو مین کار گذاشته شده توسط حزب الله که در جریان عملیات ارتش اسرائیل منفجر شد، شباهتهای فراوانی به عملیات انصاریه در سال 1997 از لحاظ هدف و نتایج داشته که در آن سال باعث کشته شدن شمار زیادی از نیروهای ویژه ارتش اسرائیل شد.

به هر حال این عملیات نیز دور دیگری از درگیریهای حزب الله و ارتش اسرائیل بوده و آخرین آن هم نیست؛ البته عملیات اللبونه افقهای تازه ای را در صحنه این درگیریها گشوده است که طی آن طرف اسرائیلی متوجه شده که حزب الله به طور جدی در کمین نیروهایش در نقاط مرزی نشسته و با استفاده از اطلاعات امنیتی و آمادگی نظامی خود تلاش دارد پیامهای واضحی به دولت نتانیاهو برساند. این در حالی است که دولت نتانیاهو با توجه به اینکه در عملیات اللبونه شکست سختی خورده بود، تاکنون درباره آن سکوت کرده بود و در نظر داشت همه چیز را مخفی نگه دارد.