همه دستگاههای بروجرد برای برگزاری همایش تبیین شخصیت علمی امام(ره) پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محبوبی ظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی همایش تبیین شخصیت علمی امام(ره) در محل فرمانداری ویژه بروجرد افزود: حضرت امام(ره) شخصیت بزرگی هستند که برای آیندگان الگویی تمام عیار محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری اینگونه همایشها لازم و ضروری است، ادامه داد: اینگونه همایشها حقی است که حضرت امام(ره) بر گردن تک تک مردم دارد هرچند که نمی توانیم قطره ای از حق امام(ره) را ادا کنیم.

حجت الاسلام محبوبی افزود: همه دستگاهها باید برای ادای حق پای کار بیایند و این همایش ملی را با نیت خالص برگزار کنند.

رئیس دانشگاه آیت اله بروجردی تصریح کرد: حضرت امام(ره) بسیار ساده اما عمیق و پر معنا صحبت می کردند و اوج قرب ایشان به پروردگار در رساله حضرت آشکار است.

وی یادآور شد: قرار است پیامهای برخی از شاگردان مطرح امام(ره) از جمله مراجع تقلید در این همایش قرائت شود.

برای معرفی شخصیت امام (ره) در بین دانش آموزان برنامه ریزی شود

فرماندار شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: حضرت امام(ره) شاگردانی را پرورش دادند که با گذشت از جان و مال در زمان انقلاب و دوران دفاع مقدس برای عزت و سرافزازی ایران اسلامی ایثار و فداکاری کردند.

منوچهر فراقی ادامه داد: برای برگزاری هر چه بهتر این همایش ملی باید تمامی دستگاههای شهرستان کمک کنند.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه بروجرد نیز افزود: برای معرفی شخصیت علمی امام خمینی(ره) باید در بین دانش آموزان برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

سرهنگ شجاع معظمی تصریح کرد: آنچه که امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته اندیشه های ناب امام(ره) است.

وی با بیان اینکه این همایش باید در سطح ملی رسانه ای شود ادامه داد: امید است این همایش ها سنگ بنایی برای تکریم مراجع علمی باشد.

وی تصریح کرد: همه باید کمک کند همایشی در خور شان حضرت امام(ره) برگزار شده و دستاوردهای خوبی داشته باشد.

ارسال 100 مقاله به همایش تبیین شخصیت علمی امام(ره)

دبیر همایش تبیین شخصیت علمی امام(ره) نیز اظهار داشت: در این همایش برای دریافت مقالات با موضوعات فلسفی، فقهی، حقوقی و تفسیری اقدام شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از 100 مقاله به همایش ارسال شده و در کنار آن نیز خلاصه نویسی آثار حضرت امام(ره) را خواهیم داشت.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: نمایشگاهی از آثار حضرت امام(ره) و همچنین نمایشگاه عکس در حاشیه این همایش دایر خواهد شد.

وی افزود: از شخصیت های بزرگ مانند حجت الاسلام سید حسن خمینی و آیت اله دری نجف آبادی دعوت شده که برای سخنرانی در این همایش شرکت کنند.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه مقرر شد یک تمبر منقش به تمثال حضرت امام(ره) و یک کتابچه معرفی آثار ایشان تهیه و در روز همایش رونمایی شود.