مادران و همسران شهدا در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که پیش از ظهر یکشنبه در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم برگزار شد از مادران و همسران شهدا تجلیل شد.

در این مراسم علاوه بر خانواده‌های معظم شهدا، برخی مسؤلان استان، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری مشاور و بازرس ویژه استاندار قم، حجت الاسلام فصیحی مشاور و مسؤل دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در قم، رضا حافظی جانشین فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) و اکبر رضایی رئیس سازمان حج و زیارت استان حضور داشتند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در سخنانی خطاب به مادران و همسران شهدا گفت: دشمنان انقلاب و اسلام تمام تلاش خود را کردند تا اسلام را به نحوی خدشه دار و منزوی کنند اما رشادت‌های فرزندان ایران و صبوری شما مادران و همسران شهدا بود که مانع آنها شد.

سردار جواد هاشمی تصریح کرد: امیدواریم موج بیداری اسلامی که در تمام جهان به راه افتاده است همچنان ادامه داشته باشد و گسترش یابد.

وی با بیان اینکه در استان قم 6 هزار شهید، یازده هزار جانباز و بیش از 3 هزار همسر شهید وجود دارد، عنوان کرد: خانواده‌های شهدا پیرو راستین ولایت و مصداق شعار حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) هیهات من الذله هستند که هرگز زیر بار ذلت نمی‌روند.

وی به موضوع حجاب نیز اشاره کرد و افزود: اکنون که ما در شهر قم ام القرای جهان تشیع زندگی می‌کنیم، شایسته است تا حجاب و عفاف به گونه‌ای باشد که پسندیده و در شأن قم باشد.

در پایان مراسم با اهدای لوح هایی از مادران و همسران گرامی شهدا تجلیل به عمل آمد.