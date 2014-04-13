اصحاب رسانه ارزشی در خط مقدم جبهه فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی مزارعی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران شیرازی حاضر در اردوی راهیان نور دریایی بسیج رسانه فارس با اشاره به مسائل فرهنگی استان هرمزگان کفت: هرمزگان استانی مهاجر پذیر محسوب می شود که از انواع فرهنگها در این استان وجود دارد.

وی ادامه داد: وجود فرهنگهای مختلف می تواند زمینه ساز وحدت ملی و تقویت آن شود.

جانشین فرمانده سپاه اما سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به اینکه یکی از معضلاتی که دشمن برای آن برنامه ریزی کرده ورود وهابیت است، افزود: سپاه استان هرمزگان برای مقابله با این معضل وارد کار شد و مبادرت به برگزاری کارگاه های وهابیت شناسی کرد.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: این کارگاه ها با حضور شرکت کنندگان اهل سنت و تشیع برگزار و با استقبال خوب اهل سنت نیز مواجه شد.

اردوی راهیان نور دریایی بسیج رسانه فارس در استان هرمزگان از دیروز شنبه شروع شده و تا فردا نیز ادامه دارد.

بازدید از اسکله شهید رجایی، دیدار با فرماندهان سپاه استان هرمزگان، نشست هم اندیشی با اعضای بسیج رسانه هرمزگان ازجمله برنامه های این سفر است.