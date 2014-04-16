یادواره شهدای سادات استان فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور در جریان سفر راهیان دور دریایی بسیج رسانه استان فارس به هرمزگان و بازدید از فعالیتهای محرومیت زدایی سپاه فجر فارس در جزیره هنگام هرمزگان گفت: سپاه فجر استان فارس مسجد امام صادق(ع) را در قشم احداث کرده که 13 رجب یعنی حدود یک ماه دیگر افتتاح می شود و احتمالا پیش یادواره شهدای سادات استان فارس نیز همزمان با افتتاح مسجد مذکور در همین مسجد برگزار شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط و ویژگی استان هرزگان گفت:خلیح فارس 30 میلیون سال عمر دارد و وسعت آن 225 هزار کیلومتر مربع است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه در خلیج فارس 130 جزیره داریم که مهمترینهای ان در ایران قرار دارد، افزود: یکی از این جزایر جزیره قشم است که دارای 300 کیلومتر ساحل و یک هزار و 500 کیلومتر مربع نیز وسعت است.

وی با بیان اینکه سوحل ایران در جنوب این سرزمین از خلیج فارس تا دریای عمان دو هزار و 25 کیلومتر است، ادامه داد: در دنیا حدود 14 یا 15 نقطه سوق الجیشی داریم که سه نقطه استراتژیک آن در ایران قرار دارد.

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه تنگه هرمز یکی از این نقاط استراتژیک است، افزود: خداوند در تنگه هرمز چهار ناوهواپیما بر طبیعی خلق کرده که یکی از آن جزیره هرمز است این در حالیست که آمریکایی ها برای ساخت ناو هواپیمابر 300 میلیارد هزینه می کنند.

وی با بیان ایکه هرمز در بین زمین شناسان به بهشت زمین شناساان معروف است، افزود: غارهایی دریایی، خاک سرخ، سواحل صخره ای ازجمله ویژگیهای زمین شناسی این منطقه است.

وی به ویزگیهای جزیره هنگام به عنوان یکی دیگر از جزایر استان هرمزگان نیز اشاره کرد و افزود: این جزیره نیز دارای معادن مختلفی است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه سپاه فجر از سلهای قبل در این مناطق حضور داشته و مبادرت به اقدامات محرومیت زدایی کرده است، افزود: یکی از این اقامات ساخت مسجد امام صادق(ع) در قشم است که تا یک ماه دیگر افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: در جزیره هنگام نیز سپاه فجر استان فارس مبادرت به احداث خانه عالم و غسالخانه کرده است.

سردار غیب پرور ادامه داد: همچنین سپاه فجر استان فارس احداث یک مجموعه فرهنگی ورزشی نیز در این جزیره را آغاز کرده است.