به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی عصر روز یکشنبه در دیدار با اعضای تیم ملی کشتی آزاد، مربیان و اعضای فدراسیون کشتی گفت: کسب مدارج بالا توسط شما قهرمانان، سرافرازی کل کشور را به دنبال دارد و این یک جنبه فردی نبوده و باعث امیدواری برای تمام مردم ایران است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: ورزش کشتی از جمله ورزش‌هایی است که در آن علاوه بر رعایت اخلاق پهلوانی، توانسته در سال‌های گذشته مقام‌های بسیاری را به‌دست بیاورد.

لاریجانی تصریح کرد: تمام نمایندگان مجلس با علاقه کارهای ملی‌پوشان کشور را پیگیری کرده و علاقه‌مندند تا پشتیبانی لازم را از ورزش کشتی انجام دهند.

وی ادامه داد: فراکسیون ورزش مجلس باید روش‌های مناسب رفع مشکلات ورزشکاران ملی‌پوش کشور را بررسی کرده و بودجه لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در بودجه سال جاری و سال آینده باید ردیف خاصی برای کشتی در نظر گرفته شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پایان از تمامی قهرمانان و ملی‌پوشان ورزش کشتی تشکر و قدردانی کرد و آنان را مایه مباهات و سرافرازی کشور خواند.

لاریجانی خواستار در نظر گرفتن مرجعی برای ورزش کشتی مانند سنت وقف شد تا بتوان از عواید آن برای پیشبرد اهداف ورزش استفاده کرد.

بهروز نعمتی رئیس کمیته کشتی فراکسیون ورزش مجلس در ابتدای این دیدار گفت: تیم حاضر با همت و غیرت پهلوانی و با تمام کمبودها و مشکلات مالی توانست برای چندمین بار این مقام را کسب کند و این قهرمانی در تمام رسانه‌های دنیا و فدراسیون جهانی کشتی بازتاب زیادی داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم مجلس با حمایت از این ورزش ملی و سنتی بتواند راه قهرمانی را ادامه دهد.

همچنین علیرضا حیدری نایب‌رئیس فدراسیون کشتی در پایان از رئیس مجلس درخواست کرد مجلس راهکاری را در نظر بگیرد که ورزش‌هایی مانند کشتی بتوانند از درآمد پایداری برخوردار باشند تا هر ساله با کمبود بودجه مواجه نشوند. طبق این درخواست اظهار امیدواری شد تا بودجه تیم‌هایی که به جام جهانی می‌روند جدا از بودجه وزارت ورزش در نظر گرفته شود.

