علی معصومیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اضافه کرد: نخستین همایش ملی آموزشهای عالی کوتاه مدت و عالی آزاد در توسعه سرمایه انسانی با مشارکت موسسات آموزش عالی آزاد سوم خرداد در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

وی درباره ضرورت برگزاری این همایش، اظهار داشت: آموزشهای عالی آزاد به عنوان آموزشهای مکمل در تمام گروههای شغلی می تواند سبب ارتقاء شغلی افراد شود.

به گفته معصومیان، امروزه با گذشت بیش از 10 سال از تاسیس موسسات آموزش عالی آزاد این آموزشها نتوانسته جایگاه واقعی خود را در عرصه آموزش عالی کشور پیدا کند و علیرغم فعالیتهای آموزشی بسیار تخصصی و کارا برای جامعه ناشناخته باقی مانده است.

وی با اشاره به سرعت یافتن نقش آموزشهای عالی کوتاه مدت در اقتصاد درباره دیگر نقشهای این آموزشها، خاطرنشان کرد: این نوع آموزش در حوزه مهارت آموزی صنعتی و ديگر بخش‌هاي توليدي و خدماتي توانسته از جایگاه شایسته ای برخوردار باشد و همایش موسسات آموزش عالی آزاد می تواند امکان تبیین بهتر جایگاه آموزشهای عالی آزاد و توانمند سازی موسسات مجری آن را فراهم سازد.

رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص درباره محورهای برگزاری این همایش، گفت: نقش آموزشهای عالی آزاد در نظام نوآوری، کارآفرینی، حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، ارتقاء کیفیت آموزشهای عالی آزاد بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، نقشه راه آموزشهای عالی آزاد بر اساس اسناد بالادستی، نقش آموزشهای عالی آزاد در توانمندسازی نیروی انسانی، آموزشهای عالی آزاد و ارتباطات بینالمللی، محتوای آموزشی و برنامه ریزی درسی در آموزشهای عالی آزاد، بازار آموزشهای عالی آزاد بر اساس ظرفیتهای موجود و کشش جامعه، جایگاه آموزشهای عالی آزاد در دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی و پودمانی، نقش آموزشهای عالی آزاد در ارتقاء دانش و مهارت تمام آحاد جامعه و نقش دولت و بخش خصوصی در آموزشهای عالی آزاد از مهمترین محورهای این همایش به شمار می آید.