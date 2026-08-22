مدیریت ناترازی انرژی در فارس باید از حرف به عمل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی صبح شنبه در پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان با تأکید بر ضرورت ارائه دقیق و به‌موقع گزارش‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: در شرایط کنونی، دستگاه‌های ذی‌ربط باید هماهنگی بین‌بخشی را در اولویت قرار دهند و طبق تقویم زمان‌بندی، پاسخگوی مطالبات ملی باشند.

وی «مدیریت ناترازی» را محور اصلی برنامه‌های استان دانست و افزود: در حوزه انرژی، برنامه‌های استان باید بر سه محور «اولویت‌بندی»، «ذخیره‌سازی و پخش بهینه سوخت» و «استفاده از سوخت جایگزین» استوار باشد.

رضایی کوچی با بیان اینکه اولویت‌های مصرف در فارس متناسب با شرایط استان به‌صورت پویا تغییر می‌کند، گفت: نسخه‌های کلیشه‌ای ملی به‌تنهایی پاسخگو نیست و باید برنامه‌های اجرایی بر اساس داده‌های میدانی استان تدوین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: زمان کلی‌گویی و مباحث نظری به پایان رسیده و شرکت‌های تولیدکننده، کارخانه‌ها، صنایع، گلخانه‌ها و دامپروری‌ها باید برای فصل‌های پرمصرف، برنامه عملیاتی و دقیق داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف باید در حوزه‌های گاز و برق و همچنین سوخت‌های جایگزین، با عدد و رقم مشخص شود تا از بروز چالش در شبکه توزیع و تولید جلوگیری شود.

رضایی کوچی با اشاره به اقدامات استان در حوزه مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: عملکرد فارس در زمینه صنایع و جذب شرکت‌های همکار، فراتر از میانگین کشوری بوده است، اما حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از حوادث احتمالی نیازمند تداوم نظارت‌های فنی، کنترل هوشمند انشعابات و شمارش دقیق مصارف است.

وی در پایان با اشاره به تأیید عملکرد فارس در حوزه مدیریت آب و برق از سوی مدیران ملی گفت: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد استان در مسیر مدیریت عملیاتی حرکت می‌کند و این روند باید با شتاب بیشتری تا عبور از پیک مصرف ادامه یابد.