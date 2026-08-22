۳ چهره بزرگ در یک فیلم؛ حمایت برد پیت از مستند ویم وندرس درباره زومتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در حالی که حمایت برد پیت از معمار سوئیسی در موفقیت وی در طراحی موزه هنر جدید شهرستان لسآنجلس نقش کلیدی داشت، او حالا به عنوان تهیهکننده اجرایی به مستند جدید ویم وندرس با عنوان «از درون به بیرون؛ معماری پیتر زومتور»، پیوسته است.
در این مستند که طی ۱۴ سال گذشته فیلمبرداری شده، وندرس که سازنده مستندهایی چون «پینا» و «باشگاه اجتماعی بوئنا ویستا» است، به معماری پیتر زومتور پرداخته و ساختمانهایی را که این معمار سوئیسی برنده جایزه پریتزکر ساخته است؛ از اولین خانههای خانوادگی که او در آلپ طراحی کرده تا موزه هنر جدید و گسترده لسآنجلس که امسال تکمیل شده است، سفر میکند.
در حالی که فیلم «از درون به بیرون» ماه آینده در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش در خواهد آمد، برد پیت که از حامیان اصلی طرح بحثبرانگیز زومتور برای موزه هنر لسآنجلس (LACMA) بود، حمایت از این مستند را برعهده گرفته است.
وی در حمایت خود از طرح زومتور، در جلسه بررسی سرنوشتساز شهرستان لسآنجلس در سال ۲۰۱۹ حضور یافت و با سخنان خود، نقشی کلیدی در پیشبرد پروژه ایفا کرد و در نهایت ساختمان طراحیشده توسط زومتور توسط هیئت ناظران شهرستان لسآنجلس تأیید شد.
یکی دیگر از تهیه کنندگان «از درون به بیرون» خود وندرس است و حالا گفته میشود فیلم با عنوان «برد پیت تقدیم میکند» آغاز میشود تا نشاندهنده «حمایت شخصی پیت از پروژه و تحسین او از پیتر زومتور و ویم وندرس» باشد. پیت هیچ منفعت مالی در این فیلم ندارد و شرکت «پلن بی» متعلق به وی در ساخت فیلم نقشی نداشته است.
مستند «آنسلم» وندرس در سال ۲۰۲۳ که درباره نقاش و مجسمهساز آلمانی، آنسلم کیفر بود، به صورت سهبعدی فیلمبرداری شد و حالا «از درون به بیرون» مانند آن فیلم فیلمبرداری شده تا بینندگان را در فضاهایی که زومتور خلق میکند، غرق کند. این مستند به برخی از شناختهشدهترین پروژههای زومتور، از جمله اسپای والس در سوئیس، موزه کولومبا در کلن آلمان و بنای یادبود استیلنست در نروژ، میپردازد. همچنین تلاش ناموفق او برای طراحی موزه توپوگرافی ترور در برلین را دنبال میکند که پس از سالها به دلیل هزینههای گزاف رها شد.
پیتر زومتور یکی از تاثیرگذارترین معماران معاصر جهان و از چهرههای برجسته معماری سوئیس است که به جای توجه به فرمهای نمایشی، بر مبنای توجه و نیاز به تجربه انسان، کیفیت فضا، نور، صدا، بافت و ویژگیهای طبیعی مصالح پیش میرود. زومتور سال ۲۰۰۹ جایزه پریتزکر معماری را که از مهمترین افتخارهای دنیای معماری است، دریافت کرد.
نظر شما