شهادت کارمندان شبکه المنار جنایت دیگری از تروریستها است

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) " عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به شهادت سه تن از کارمندان شبکه المنار لبنان در شهرک معلولا درسوریه گفت: به شهادت رساندن کارمندان شبکه لبنانی المنار جنایت جدیدی است که در کارنامه تروریستها در سوریه به ثبت رسیده است.

وی همچنین در تماسی تلفنی با شبکه المنار لبنان ضمن قدردانی از مقاومتهای ملی مردم در این کشور، شهادت "حمزه الحاج حسن" "محمد منتش" و "حلیم علوه" که در هنگام کار در شهرک معولا هدف تیراندازی تروریستها قرار گرفته و به شهادت رسیدند را تبریک گفت.

الزعبی افزود: اعضا و خبرنگاران جریان مقاومت در مسیر شهادت و پایداری همواره پیشگام هستند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه در ادامه افزود: جنگی که هم اکنون در سوریه در جریان است، جنگی سرنوشت ساز است که سرنوشت مردم و جهان عرب، جامعه مسلمانان و مسیحیان را مشخض خواهد کرد.

از سوی دیگر دفتر رسانه ای نهاد ریاست جمهوری سوریه نیز با ارسال پیامی به دفتر شبکه المنار اعلام کرد: خون شهدای المنار و دیگر شهدای عرصه رسانه در سوریه، نور حقیقت را برای همیشه دردنیا روشن نگاه خواهد داشت.