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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۲۲:۰۷

هفته پنجم از لیگ قهرمانان آسیا؛

پیروزی پرگل العین و صعود به مرحله حذفی/ کار تراکتور سخت‌تر شد

پیروزی پرگل العین و صعود به مرحله حذفی/ کار تراکتور سخت‌تر شد

تیم فوتبال العین امارات با پیروزی پرگل در زمین لخویا قطر به عنوان نخستین تیم منطقه غرب قراه کهن، به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته پنجم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب سه‌شنبه دو تیم لخویا قطر و العین امارات در گروه C برابر همدیگر به میدان رفتند که در این مسابقه تیم الاهلی به برتری 5 بر صفر دست یافت تا صعود خود به مرحله بعدی این مسابقات را قطعی کند.

در این بازی که در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه برگزار شد، ابراهیم دیاکی (25)، الکس (43)، محمد عبدالرحمن (56) و آساموآ گواین (70 و 90) گل‌های تیم الاهلی را به ثمر رساندند.

با این پیروزی تیم فوتبال العین 10 امتیازی شد و به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و تیم‌ لخوبا هم با 4 امتیاز همچنان در قعر جدول گروه C باقی‌ماند. تیم‌ها الاتحاد عربستان و تراکتورسازی ایران که امشب دیگر بازی این گروه را برگزار می‌کنند به ترتیب با 6 و 5 امتیاز در رده‌های دوم و سوم این گروه قرار دارند. 

البته با این پیروزی پرگل، تراکتورسازی تنها با پیروزی مقابل الاتحاد می‌تواند شانس خود را برای صعود به عنوان صدرنشین گروه حفظ کند اما تساوی کار صعود را به هفته پایانی این گروه می‌کشاند و شکست نماینده تبریزی ایران در زمین الاتحاد، باعث حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.

کد مطلب 2271752

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