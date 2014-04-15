شکست تراکتورسازی از الاتحاد در پایان نیمه نخست/ فخرالدینی اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار روز نخست از هفته پنجم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب سه‌شنبه دو تیم فوتبال الاتحاد عربستان و تراکتورسازی ایران برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست تیم الاتحاد با یک گل از میهمان ایرانی خود پیش افتاده است.

در این بازی که در ورزشگاه ملک عبدالله فیصل در حال برگزاری است، عبدالفتاح عسیری (18) برای تیم الاتحاد گلزنی کرد. ضمن اینکه میلاد فخرالدینی در دقیقه 25 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

در دیگر مسابقه این گروه تیم فوتبال العین امارات با 5 گل از سد لخویا قطر گذشته بود و با 10 امتیاز صعود خود به مرحله بعدی این مسابقات را قعطی کرده بود.