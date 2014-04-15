  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۲۲:۴۷

هفته پنجم از لیگ قهرمانان آسیا؛

شکست تراکتورسازی از الاتحاد در پایان نیمه نخست/ فخرالدینی اخراج شد

شکست تراکتورسازی از الاتحاد در پایان نیمه نخست/ فخرالدینی اخراج شد

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال الاتحاد عربستان و تراکتورسازی ایران در هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با برتری میزبان زردپوش عربستانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار روز نخست از هفته پنجم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب سه‌شنبه دو تیم فوتبال الاتحاد عربستان و تراکتورسازی ایران برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست تیم الاتحاد با یک گل از میهمان ایرانی خود پیش افتاده است.

در این بازی که در ورزشگاه ملک عبدالله فیصل در حال برگزاری است، عبدالفتاح عسیری (18) برای تیم الاتحاد گلزنی کرد. ضمن اینکه میلاد فخرالدینی در دقیقه 25 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

در دیگر مسابقه این گروه تیم فوتبال العین امارات با 5 گل از سد لخویا قطر گذشته بود و با 10 امتیاز صعود خود به مرحله بعدی این مسابقات را قعطی کرده بود.

 

کد مطلب 2271761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها