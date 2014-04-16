اعترافات یک تروریست خطرناک/ توزیع ماهانه 4 میلیون دلار میان اعضای داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصباح، یکی از حامیان مالی گروه تروریستی داعش که اخیرا در عملیات نیروهای اطلاعاتی عراق دستگیر شده است، اعتراف کرد هر ماه چهار میلیون دلار میان اعضای گروه تروریستی داعش توزیع می شود.

وی منبع این پولها را حامیان خارجی(از جمله رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس)، گرفتن پول از مردم با زور و ارعاب و سرقت خانه ها و قاچاق نفت اعلام کرد.

از سوی دیگر شورای استان الانبار از دستیابی به توافقی خبر داد که بر اساس آن، نیروهای ارتش در داخل شهر الرمادی باقی می مانند و عقب نشینی نمی کنند.

این توافق پس از آن به دست آمد که تروریستهای داعش بارها برای اشغال بخشهایی از شهر الرمادی تلاش کرده، اما هر بار تلاشهایشان با شکست روبرو شده است.

تروریستهای داعش تا کنون متحمل خسارتها و تلفات سنگین در عملیات نیروهای ارتش شده اند.

آمریکا نیز اقدامات گروه تروریستی داعش و حملات این گروه به تاسیسات زیربنایی و سدها را محکوم کرده است.

یک منبع در اداره اطلاعاتی پلیس فدرال عراق اعلام کرد طرح اطلاعاتی مستحکم این یگان به دستگیری یکی از خطرناک ترین حامیان مالی گروه تروریستی داعش به نام محمد محمود عمر الدلیمی ملقب به ابوهاجر شده است.

وی از اعضای قدیمی شبکه القاعده به شمار می رود که در حدیثه اقامت داشت و از نزدیکان ابوعمر البغدادی مسئول شبکه القاعده عراق قلمداد می شود.

به گفته این منبع، جنایتکار دستگیر شده چندین عملیات تروریستی در الانبار انجام داده بود و در جریان دریگری با نیروهای آمریکایی زخمی شد و برای درمان به سوریه رفته بود و از آن زمان هماهنگی میان تروریستهای داخل عراق و سوریه را با گذرنامه جعلی آغاز کرد، وی پیشتر از سوی نیروهای امنیتی سوریه دستگیر شد و یک سال و نیم هم در زندان بود و در سال 2008 بار دیگر به عراق بازگشت.

منبع امنیتی عراق گفت الدلیمی به سرعت همکاری با گروههای تروریستی را از سرگرفت، زیرا فرد شناخته شده ای در میان گروههای تروریستی به شمار می رود.

این تروریست خطرناک اعتراف کرده است که هر ماه چهار میلیون دلار در میان تروریستهای داعش توزیع می کرده است.

به گفته این منبع، دلارهای نفتی پس از حوادث امنیتی الانبار به سوی گروههای تروریستی سرازیر شد و همچنین پس از سیطره گروههای تروریستی بر چاههای نفتی در منطقه الحسکه سوریه و قاچاق نفت و

همچنین باجگیری تروریستها از مردم در استان نینوی و سرقت از مراکز مختلف حتی از داروخانه ها و مراکز تجاری و شرکتهای تلفن همراه، این گروهها پولهای هنگفتی به چنگ زده اند.

الدلیمی اعتراف کرده است که پولهای زیادی برای گروه داعش در شهر فلوجه ارسال می شود، وی همچنین از اقدام تروریستهای داعش در سرقت از بانکها و ادارات دولتی و همچنین منازل مردمی که از ترس تروریستها آواره شده اند، خبر داد.

تروریست دستگیر شده همچنین اعتراف کرده است پولها را در راه خرید سلاح و خودروهایی که بمبگذاری می شود و دیگر تجهیزات جنگی و نیز اجاره منازلی که تروریستها در آن اقامت می کنند، هزینه می کرده است.