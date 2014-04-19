به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدی دبیر دومین جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» گفت:‌ خوشبختانه آثاری با کیفیت بالا به جشنواره رسیده و انتخاب از میان آنها کاری دشوار بود با این حال کار انتخاب با وسواس بسیار انجام شد تا حق کسی ضایع نشود.

وی ادامه داد: در مجموع بیش از 2600 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد‌ که از این میان بیش از 1800 اثر بخش حرفه ای و بیش از 700 اثر بخش شهروندی به مرحله داوری راه یافتند. در بخش شهروندی 10 اثر توسط داوران برگزیده شد.

دبیر دومین جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» درباره جایزه ویژه مردمی در بخش شهروندی اینگونه توضیح داد: در این بخش مخاطبان به سایت تصویرنت به آدرس http://www.tasvirnet.com مراجعه می کنند و از میان آثار ارسالی شهروندان عکس مورد نظر را انتخاب و به آن رای می دهند، این عکس در روز اختتامیه مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

محمدی تاکید کرد: امکان رای دادن به عکس برتر تنها تا روز قبل از اختتامیه وجود دارد و سایت برای رای دادن در روز اهدا جوایز و افتتاح نمایشگاه بسته خواهد بود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به استقبال پر شور عکاسان در دوره دوم جشنواره افزود: آثار حدود 200 عکاس در بخش حرفه ای جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفت و 80 اثر برگزیده برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شد.

دبیر جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» گفت: ابوالفضل جلیلی، فرهاد سلیمانی و محمد نوروزی داوری این دوره از جشنواره را به عهده داشتند که برآیند نظرات داوران در این دوره حکایت از افزایش حضور و کیفیت آثار در حوزه ایثار و شهادت دارند.

محمدی همچنین از برگزاری مراسم اهدای جوایز و افتتاح نمایشگاه دومین جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» در نیمه اول اردیبهشت ماه خبر داد و گفت:‌ در مراسمی متفاوت با حضور خانواده معظم شهدا و مسئولان فرهنگی کشور از برگزیدگان دوره دوم جشنواره «قاب‌های بهشتی» تقدیر خواهد شد.

دومین جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» با هدف پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تلاش در راه گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش محتوای دیجیتالی یادمان شهدا در فضای مجازی برگزار می‌شود.

متولی برگزاری این جشنواره شبکه تصویرنت است که در این دوره با حمایت خبرگزاری تسنیم و فرهنگسرای سرو دومین دوره عکس «قاب های بهشتی» را برگزار می کند.

