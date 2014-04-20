سند اجرای طرح پرنیا برای تمام دانشگاهها تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز اولین نمایشگاه مد و لباس دانشگاهی تحت عنوان طرح "پرنیا" در دانشگاه الزهرا(س) افتتاح شد.

حمید قبادی- مدیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در حاشیه این نمایشگاه در خصوص سئوالی مبنی بر اینکه آیا طرح پرنیا بدنبال ایجاد لباس فرم برای دانشجویان است گفت: طرح پرنیا بدنبال ارتقاء قدرت انتخاب مردم و کاربردهای مختلف است. یکی از این کاربردها در کنار سایر روش هایی که مردم از آن استفاده می کنند کاربرد دانشجویی است همچنان که ما لباس اجتماع و لباس میهمانی داریم لباس دانشجو را نیز مد نظر قرار داده ایم. بنابراین به هیچ عنوان این طرح بدنبال راه اندازی لباس فرم یا لباسی که منجر به لباس فرم شود نیست و ما آن را تایید نمی کنیم.

وی ادامه داد: طرح پرنیا کمک می کند تا انتخاب مردم ارتقاء یابد این طرح توسط دانشجویان و اساتید اجرایی می شود و قرار است به تولید انبوه برسد.

مدیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور درباره تاخیر افتتاح نمایشگاه طرح پرنیا گفت: چهارچوب این طرح و نحوه اجرای آن ابهام داشت شاید در ابتدا روان دیده می شد ولی در نحوه اجرا و تعامل آن با دیگر سازمانها و وزارتخانه ابهاماتی بوجود داشت که به تدریج این ابهامات رفع شد و این تاخیر موجب شد که سند اجرایی طرح پرنیا نه فقط برای دانشگاه الزهرا بلکه برای تمام دانشگاههایی که علاقه مند به راه اندازی نمایشگاه طرح پرنیا باشند تدوین شود.

وی درباره اینکه آیا این نمایشگاه می تواند حجاب و عفاف را در میان قشر جوان و یا دانشجویان ارتقاء دهد گفت: این طرح بدنبال ارتقاء قدرت انتخاب آحاد جامعه در پوشش است با بهره گیری از الگوهای ایرانی – اسلامی و تمام مصرف کنندگان این طرح بر روی این مسئله اتفاق نظر و تاکید دارند که این طرح با الگوی ایرانی – اسلامی پیش رود اما اتفاقی که در این طرح رخ داد و مهم بود این بود که شاید این طرح انتخاب محدودی را که وجود داشت با یک نگاه هنری افزایش دهد و این ارتقاء قدرت انتخاب می تواند پاسخ به ارتقاء پوشش حجاب و عفاف نیز باشد.