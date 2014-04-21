ترکیب آزاد و فرنگی کاران تیم کره جنوبی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا طی روزهای 2 تا 7 اردیبهشت ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.
ترکیب کشتی گیران تیم کره جنوبی به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
57 کیلوگرم: یون جون سیک
61 کیلوگرمک لی سئونگ چول
65 کیلورم: جونگ یونگ هو
70 کیلوگرم: کیم دای سونگ
74 کیلوگرمک لی سانگ کیو
86 کیلوگرم: کیم جی وان یوک
97 کیلوگرم: یون چان یوک
125 کیلوگرم: نام کیونگ جین
کشتی فرنگی:
59 کیلوگرم: چویی جیو جین (نفر دوم جهان- قهرمان آسیا)
66 کیلوگرم: ریو هان سو (قهرمان جهان و آسیا)
71 کیلوگرم: جونگ جی هیون (قهرمان المپیک آتن- نفر سوم جهان)
75 کیلوگرمک کیم هیون وو (قهرمان المپیک لندن- قهرمان جهان و آسیا)
80 کیلوگرم: کیم جون هیونگ
85 کیلوگرم: لی سی یئول
98 کیلوگرم: جیو هاک بون
130 کیلوگرم: کیم یونگ مین
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