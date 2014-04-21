ترکیب آزاد و فرنگی کاران تیم کره جنوبی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا طی روزهای 2 تا 7 اردیبهشت ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.

ترکیب کشتی گیران تیم کره جنوبی به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: یون جون سیک

61 کیلوگرمک لی سئونگ چول

65 کیلورم: جونگ یونگ هو

70 کیلوگرم: کیم دای سونگ

74 کیلوگرمک لی سانگ کیو

86 کیلوگرم: کیم جی وان یوک

97 کیلوگرم: یون چان یوک

125 کیلوگرم: نام کیونگ جین

کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم: چویی جیو جین (نفر دوم جهان- قهرمان آسیا)

66 کیلوگرم: ریو هان سو (قهرمان جهان و آسیا)

71 کیلوگرم: جونگ جی هیون (قهرمان المپیک آتن- نفر سوم جهان)

75 کیلوگرمک کیم هیون وو (قهرمان المپیک لندن- قهرمان جهان و آسیا)

80 کیلوگرم: کیم جون هیونگ

85 کیلوگرم: لی سی یئول

98 کیلوگرم: جیو هاک بون

130 کیلوگرم: کیم یونگ مین