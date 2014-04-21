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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۰۴

کشتی قهرمانی آسیا - قزاقستان؛

ترکیب آزاد و فرنگی کاران تیم کره جنوبی مشخص شد

ترکیب آزاد و فرنگی کاران تیم کره جنوبی مشخص شد

ترکیب تیمهای کشتی کره جنوبی برای حضور در رقابت های کشتی قهرمانی آسیا درحالی مشخص شد که فرنگی کاران این تیم سال گذشته قهرمان قاره کهن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا طی روزهای 2 تا 7 اردیبهشت ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.

ترکیب کشتی گیران تیم کره جنوبی به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
57 کیلوگرم: یون جون سیک
61 کیلوگرمک لی سئونگ چول
65 کیلورم: جونگ یونگ هو
70 کیلوگرم: کیم دای سونگ
74 کیلوگرمک لی سانگ کیو
86 کیلوگرم: کیم جی وان یوک
97 کیلوگرم: یون چان یوک
125 کیلوگرم: نام کیونگ جین

کشتی فرنگی:
59 کیلوگرم: چویی جیو جین (نفر دوم جهان- قهرمان آسیا)
66 کیلوگرم: ریو هان سو (قهرمان جهان و آسیا)
71 کیلوگرم: جونگ جی هیون (قهرمان المپیک آتن- نفر سوم جهان)
75 کیلوگرمک کیم هیون وو (قهرمان المپیک لندن- قهرمان جهان و آسیا)
80 کیلوگرم: کیم جون هیونگ
85 کیلوگرم: لی سی یئول
98 کیلوگرم: جیو هاک بون
130 کیلوگرم: کیم یونگ مین

کد مطلب 2274977

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