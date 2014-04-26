۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از قزاقستان؛

دورخیز مدعیان برای کسب عنوان قهرمانی کشتی فرنگی آسیا/ ایران شانس اول

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در شرایطی از امروز در آستانه قزاقستان آغاز می شود که تیم های مدعی با تمام توان در این دوره شرکت کرده اند و به دنبال کسب عنوان قهرمانی هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، پس از آنکه تیم ملی کشتی آزاد ایران عنوان قهرمانی آسیا را با اقتدار به خود اختصاص داد، از امروز شنبه، مسابقات کشتی فرنگی در سالن دولت شهر آستانه آغاز خواهد شد و شاگردان محمد بنا برای رسیدن به عنوان قهرمانی تلاش خواهند کرد.

این در حالی است که حضور تیم‌هایی مثل کره جنوبی، قزاقستان و ژاپن با نفرات اصلی، کار را برای شاگردان محمد بنا سخت کرده است. این تیم‌ها با بهترین نفرات خود به این دوره از مسابقات آمده‌اند و مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند. با این حال تیم ملی ایران شانس اول قهرمانی این دوره از مسابقات است.

قرار است امروز شنبه رقابتهای سه وزن اول برگزار شود و روز یکشنبه نیز رقابت های پنج وزن برگزار خواهد شد تا چهره قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود.

کد مطلب 2278084

