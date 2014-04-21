پیشنهاد وزیر ارشاد برای واگذاری ممیزی به «ناشرانی که سابقه تخلف ندارند»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز دوشنبه 1 اردیبهشت در اولین نشست اعضا هیات نظارت بر کتب بزرگسال و کودک و نوجوان، با تاکید بر این مطلب گفت: در انتخاب و تعیین اعضای هیات نظارت بر کتب بزرگسال و کودک و نوجوان سعی شده است در هر رشته‌ای از افراد صاحب‌نظر و اساتید مجرب استفاده شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل و آغاز به کار این هیات گام مهم و موثری در تحقق وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله رشد و بالندگی فرهنگی جامعه برداشته شود.

جنتی در تشریح وظایف و اهداف هیات نظارت بر کتب بزرگسال و کودک و نوجوان ادامه داد: «تعیین شاخص‌ها برای وحدت رویه» و «فهرست کردن خلاءها و مشکلاتی که در گذشته وجود داشته است» از جمله اقدامات ضروری از سوی این هیات است، تا بر اساس آن در جاهایی که قانون نظارت بر کتب نیاز به اصلاحات دارد عمل کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر تخصصی بودن این هیات در دو حوزه بزرگسال و کودک و نوجوان اظهار کرد: برخی از مجوزها در این زمینه را می‌توان تفویض کرد.

وی افزود: می‌توان با تمهیدات لازم، چاپ کتاب از سوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند و یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آنها سپرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر بر سیاستگذاری و برنامه ریزی تمرکز کند.

صالحی: هیات نظارت بر کتب مشروعیت ساز قانونی و شرعی نشر کتاب است

دراین جلسه معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معطوف به موضوع نشر کتاب است و معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه به عنوان متولی این امر وظیفه دارد بهترین راه عمل را که همان راه قانونی است طی کند.

صالحی ضمن اظهار تاسف از برگزار نشدن این جلسات در سه سال گذشته افزود: بخشی از مشکلات موجود در اداره کتاب در چند سال گذشته به دلیل برگزار نشدن جلسات اعضای هیات نظارت بر نشر کتاب بوده است که از آن جمله می‌توان به طولانی شدن مدت زمان نظارت و بررسی کتاب‌ها اشاره کرد که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی از دیگر مشکلات موجود در اداره کتاب در گذشته را «عدم وحدت رویه»، «ابهام در برخی از عناوین»، «عدم تعامل مناسب و گفتگوی درست بین ناشر و مولف» و «وجود برخی کج سلیقگی‌ها در حیطه نظارت و بررسی» برشمرد.

صالحی ادامه داد: با ترکیب تخصص‌های مختلف در حوزه علمی هیات نظارت بر کتب سعی شده تا جمعی از افراد صاحب فکر و اندیشه و اهل کتاب به دور از هرگونه کج سلیقه گی ها گرد هم آیند.

وی با تاکید بر اینکه هیات نظارت بر کتب مشروعیت ساز نشر کتاب در جامعه هستند گفت: امیدوارم با حضور مستمر اعضای هیات نظارت بر نشر کتاب در جلسات آن در حوزه سیاستگذاری و نظارت کتب با سرعت بیشتر از پیش قدم برداریم.

صالحی با اشاره به تنظیم پیش نویس جدید آئین‌نامه اجرایی نظارت بر نشر کتاب از اعضای این هیات خواست تا با دقت و نکته بینی نظرات و پیشنهادات خود در این باره را ارایه دهند.

در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی گزارشی از عملکرد سه ماه دفتر توسعه کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه داد.

شجاعی صائین گفت: تمام تلاش و تمرکز دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی بر متن و محتوای کتاب‌های دریافت شده برای صدور مجوز نشر است و هیچگونه توجهی به مطالبات غیرقانونی در این دفتر نمی‌شود.

وی ادامه داد: حداکثر تلاش کارشناسان و کارکنان دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ایجاد تفاهم و مساعدت با ناشران و پدیدآورندگان آثار است.

در ادامه جلسه پیش‌نویس آئین‌نامه اجرائی هیات نظارت بر نشر کتب مطرح شد و برخی اعضا پیشنهادات خود درباره پیش نویس جدید آیین‌نامه اجرایی هیات نظارت بر نشر کتب را ارایه دادند و آئین نامه به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد این جلسه هر ماه به صورت مستمر و با حضور اعضای آن برگزار شود و ضمنا کمیته تخصصی مرکب از 7 نفر از اعضای هیات هر دو هفته یک بار جلسه داشته باشند و جلسات فوق به تشخیص دبیرخانه هیات برگزار شود.

در پایان جلسه، حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد به عنوان رئیس جلسه هیات نظارت و جناب آقای دکتر افروغ به عنوان نائب رئیس انتخاب شدند.

یاد آور می‌شود اعضای بزرگسال احمد واعظی، سیدمهدی شجاعی، محمدعلی مهدوی راد، محمدتقی سبحانی، رضا مختاری، علیرضا اعرافی، محمد گلزاری، عماد افروغ، علیرضا صدرا، صادق آئینه‌وند، محسن مومنی، علی معلم‌دامغانی و اعضای هیات نظارت بر کتاب کودک نیز عبارتند از حسین کچوئیان، محمود آذربایجانی، مهدی خاموشی و فریبا علاسوند.